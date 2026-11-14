اجرای طرح هادی در بیش از ۷۲۰ روستای کردستان، زمینه‌ساز ساماندهی بافت روستاها، بهسازی معابر و بهبود شرایط زندگی روستانشینان شده است؛ طرحی که بازنگری آن در ۱۰۰ روستای استان نیز در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، روستا‌ها به‌عنوان خاستگاه تولید، تلاش و بخش مهمی از هویت فرهنگی هر منطقه، نقش مهمی در توسعه و پویایی جامعه دارند. در همین راستا، اجرای طرح هادی با هدف ساماندهی بافت روستا‌ها و بهبود زیرساخت‌های زندگی روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

روستای چتان در شهرستان سنندج یکی از نمونه‌های اجرای این طرح در کردستان است؛ جایی که اجرای طرح هادی چهره کوچه‌ها و معابر آن را تغییر داده است.

این طرح تاکنون در بیش از ۷۲۰ روستای استان اجرا شده و به گفته گزارش، رضایتمندی روستانشینان را نیز به دنبال داشته است.

ساماندهی بافت روستاها، اصلاح و بهسازی معابر، فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت و کاهش مهاجرت از جمله اهداف و دستاورد‌های اجرای طرح هادی است؛ طرحی که در برخی مناطق حتی زمینه بازگشت مهاجران به روستا‌ها را فراهم کرده است.

در حال حاضر نیز بازنگری طرح هادی ۱۰۰ روستای کردستان در دست اجراست.

طرح هادی صرفاً به آسفالت و بهسازی معابر محدود نمی‌شود، بلکه برنامه‌ای زیربنایی برای ساماندهی فضا‌های روستایی، توسعه متوازن و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق به شمار می‌رود.