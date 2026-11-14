گاه‌شمار تبری با ۱۲ ماه سی‌روزه و روزهای ویژه پیتک و شیشک، یکی از جلوه‌های هویت تاریخی و فرهنگی مردم مازندران است؛ تقویمی که سال آن از دوم مرداد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، گاه‌شمار تبری یا تقویم خراجی، یکی از جلوه‌های هویت تاریخی و فرهنگی مردم مازندران است؛ تقویمی با ۱۲ ماه سی‌روزه و روزهای ویژه‌ای به نام‌های پیتک و شیشک که سال آن از دوم مرداد آغاز می‌شود.

نصرالله هومند پژوهشگر گاه‌شماری مازندران گفت: گاه‌شماری مازندران بخشی از هویت سرزمین دیار علویان است و ریشه در تاریخ و فرهنگ این منطقه دارد.

وی افزود: در دوره ساسانی و همزمان با خشکسالی، فرماندهان ساسانی به تبرستان آمدند و تقویم خراجی را بنیان گذاشتند که آغاز سال آن با فردینه‌ما، برابر با دوم مرداد در تقویم هجری خورشیدی است.

هومند با اشاره به ساختار تقویم تبری گفت: این گاه‌شمار ۱۲ ماه دارد و هر ماه آن ۳۰ روز است. همچنین مانند برخی گاه‌شماری‌های باستانی، پنج روز افزوده به نام پیتک دارد.

به گفته این پژوهشگر، پیتک با پنج روز نخست فروردین در تقویم هجری خورشیدی برابر است و در این روزها کاشت، داشت و برداشت محصول انجام نمی‌شد. در سال‌های کبیسه نیز روز ۳۰ اسفند با عنوان شیشک به این گاه‌شمار افزوده می‌شود.

نام ماه‌های دوازده‌گانه تبری

بر اساس گاه‌شمار تبری، ماه‌های سال و بازه زمانی تقریبی آن‌ها در تقویم هجری خورشیدی به این ترتیب است:

فردینه‌ما یا سیوما: دوم تا ۳۱ مرداد

کرچه‌ما: اول تا ۳۰ شهریور

هره‌ما یا خرا‌ما: ۳۱ شهریور تا ۲۹ مهر

تیرما: ۳۰ مهر تا ۲۹ آبان

ملاره‌ما یا مردال‌ما: ۳۰ آبان تا ۲۹ آذر

شروینه‌ما یا شروَرِما: ۳۰ آذر تا ۲۹ دی

میره‌ما: ۳۰ دی تا ۲۹ بهمن

اونه‌ما: ۳۰ بهمن تا ۲۹ اسفند

ارکه‌ما: ۶ فروردین تا چهارم اردیبهشت

دِما: پنجم اردیبهشت تا سوم خرداد

وهمنه‌ما: چهارم خرداد تا دوم تیر

نوروزما یا عیدما: سوم تیر تا اول مرداد

در این گاه‌شمار، شیشک روز ۳۰ اسفند و پیتک پنج روز نخست فروردین را در بر می‌گیرد.

بازتاب ماه‌های تبری در شعر

امیرتیمور قاجار، هم‌دوره محمدشاه قاجار، نیز در ابیاتی به نام ماه‌های تبری و روزهای افزوده این تقویم اشاره کرده است:

سیوماه و کرچ و هره ماه و تیر

دگر هست مردال و شروین و میر

چو اونه مه و ارکه ماه است و ده

ز پی وهمن و هست نوروز اخیر

پتک را بدان خمسه زائده

به آئین هر کس صغیر و کبیر

شناخت و معرفی گاه‌شمار تبری، افزون بر آشنایی با نام ماه‌ها و شیوه محاسبه زمان در گذشته، فرصتی برای بازخوانی بخشی از میراث فرهنگی و هویت تاریخی مردم مازندران است.

گزارش از زینب نجاتی