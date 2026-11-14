سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، در راستای پیشگیری از حوادث ناشی از استفاده از وسایل گرمایشی، طرح بررسی فنی مسیر دودکش‌ها و سلامت اتصالات را با قابلیت درخواست خدمات میدانی برای شهروندان آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: این سازمان با هدف ارتقای ایمنی منازل در فصل سرما، امکان بررسی تخصصی مسیر دودکش‌ها، شوفاژ و شومینه‌ها را فراهم کرده است.

عیدی‌پور افزود : شهروندان می‌توانند با استفاده از سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۵۱۲۵ یا تماس با شماره اضطراری ۱۲۵، درخواست نیروهای عملیاتی برای بازدید میدانی از منازل خود را ثبت کنند.

وی بیان داشت: نیروهای عملیاتی در این طرح علاوه بر بررسی فنی مسیر دودکش از پشت‌بام تا داخل منزل، سلامت اتصال شیلنگ‌های گاز و اتصالات را ارزیابی می کنند تا از سلامت شعله و نبود نشتی اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام کرد : تمامی ایستگاه‌ها در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمرکز اصلی سازمان ما تنها بر مهار حوادث پس از وقوع نیست، بلکه هدف اصلی ما ارائه خدمات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و حفاظت از جان و مال شهروندان است.