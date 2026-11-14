به گزارش خبرگزاری صداوسیما وحید نواداد بیان کرد: محل شهادت شهدای خدمت در منطقه دیزمار، واقع در روستای اوزی شهرستان ورزقان، به دلیل شأن ملی و تاریخی، با شماره ۳۴۵۷۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه رویداد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: منطقه دیزمار در آن روز شاهد یکی از تلخ‌ترین و ماندگارترین رخداد‌های تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. سانحه سقوط بالگرد حامل آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری وقت و جمعی از همراهان ایشان در این منطقه، به شهادت خادمانی انجامید که در مسیر انجام مأموریت و مسئولیت‌های خطیر خود عازم تبریز بودند.

او ادامه داد: در این سانحه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، آیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، و مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، به همراه جمعی از اعضای تیم پروازی و همراهان به شهادت رسیدند. این حادثه در جریان بازگشت رئیس‌جمهور و هیئت همراه از مراسم بهره‌برداری سد قیزقلعه‌سی در مرز ایران و جمهوری آذربایجان رخ داد.

نواداد با تأکید بر اهمیت ثبت مکان‌های مرتبط با رویداد‌های اثرگذار تاریخی تصریح کرد: در نگاه میراث‌فرهنگی، ارزش تاریخی یک مکان صرفاً در قدمت کالبدی، معماری یا بقایای برجای‌مانده از ادوار گذشته خلاصه نمی‌شود. گاهی یک مکان به واسطه رویدادی که در آن اتفاق افتاده، پیوندی عمیق با حافظه تاریخی یک ملت پیدا می‌کند و به بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی آن تبدیل می‌شود. منطقه دیزمار نیز با میزبانی از یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تاریخ معاصر کشور، واجد چنین جایگاهی است.

او افزود: ثبت ملی این محدوده، اقدامی در راستای شناسایی و گرامیداشت ارزش‌های تاریخی و معنوی مکانی است که نام آن با یاد و خاطره شهدای خدمت گره خورده است. ثبت این مکان زمینه لازم را برای توجه تخصصی به هویت مکانی، مستندسازی ویژگی‌های آن و فراهم‌آوردن چارچوب‌های قانونی حفاظت از محدوده‌های واجد ارزش فراهم می‌کند.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی کرد: میراث یک سرزمین مجموعه‌ای از روایت‌های تاریخی، خاطرات جمعی و نشانه‌هایی است که هویت نسل‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این منظر، ثبت محل شهادت شهدای خدمت در فهرست آثار ملی را باید اقدامی برای حفظ یک نشانه تاریخی در حافظه ملی دانست. منطقه دیزمار از این پس در کنار برخورداری از ارزش‌های طبیعی و جغرافیایی، حامل روایتی ماندگار از خدمت، مسئولیت‌پذیری و فداکاری خواهد بود.

نواداد در پایان گفت: وظیفه معاونت میراث‌فرهنگی، شناسایی و صیانت از تمامی مکان‌هایی است که به واسطه ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی، شایستگی انتقال به نسل‌های آینده را دارند. ثبت ملی محل شهادت شهدای خدمت نیز در همین چارچوب انجام شده است تا این نقطه از جغرافیای آذربایجان‌شرقی، به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی ایران، با هویت و شأن ملی خود شناخته و حفاظت شود.