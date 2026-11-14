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قرارداد احداث یک مدرسه شش کلاسه با زیربنای ۴۴۰ مترمربع و مشارکت یک خیر بومی در شهرستان دلگان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر آموزش و پرورش دلگان گفت: این طرح با زیربنای ۴۴۰ مترمربع اجرا میشود و نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای آموزشی و فراهمسازی فضای مناسب و استاندارد برای تحصیل دانشآموزان خواهد داشت.
حمیدرضا بامری با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در مدرسهسازی افزود: همراهی خیرین بومی در ساخت فضاهای آموزشی، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و سرمایهگذاری برای آینده نسل جوان است.
بامری بیان کرد: بیشک، هر کلاس درس که ساخته میشود، دریچهای تازه به سوی دانایی، امید و آیندهای روشنتر میگشاید.