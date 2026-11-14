به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر آموزش و پرورش دلگان گفت: این طرح با زیربنای ۴۴۰ مترمربع اجرا می‌شود و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی فضای مناسب و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان خواهد داشت.

حمیدرضا بامری با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در مدرسه‌سازی افزود: همراهی خیرین بومی در ساخت فضا‌های آموزشی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان است.

بامری بیان کرد: بی‌شک، هر کلاس درس که ساخته می‌شود، دریچه‌ای تازه به سوی دانایی، امید و آینده‌ای روشن‌تر می‌گشاید.