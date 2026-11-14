شبکه قرآن و معارف سیما همزمان با روز بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی، مستند «حدیث سرو» را روی آنتن می‌برد و فیلم سینمایی «خانم پاتر» نیز به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «حدیث سرو» یکشنبه ۲۴ آبان ساعت ۰۰:۰۵ بامداد به یاد این استاد برجسته و مفسر بزرگ قرآن کریم از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

علامه سید محمدحسین طباطبایی در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد، در ۲۱ سالگی به نجف اشرف سفر کرد و پس از گذراندن دوره‌های علمی، در قم و تهران به تدریس و تألیف پرداخت.

این اندیشمند بزرگ در ۲۴ آبان ۱۳۶۰ در قم درگذشت و پیکر مطهرش در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.

تألیف آثاری، چون «تفسیر المیزان» و آثار فلسفی بی‌نظیر، نقش مهمی در گسترش علوم اسلامی و فلسفه معاصر برای وی به یادگار گذاشته است.

همچنین فیلم سینمایی «خانم پاتر» به کارگردانی کریس نونان، یکشنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۷ همزمان با روز کتاب و کتابخوانی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم روایتگر زندگی بئاتریس پاتر، نقاش و شاعر خیال‌پرداز است که پس از مدت‌ها موفق می‌شود داستان‌هایش را چاپ کند و با نورمن، مسئول چاپ داستان‌ها، نامزد می‌کند، اما پس از چند سال به اصرار خانواده به سفر می‌رود و از طریق نامه با او در ارتباط می‌ماند.

رنی زلوگر، ایوان مک‌گرگور، امیلی واتسون، بیل پترسون و باربارا فلین در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.