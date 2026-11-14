تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز شنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، میزبان عرضه ۵۰ هزار و ۷۸۴ تن انواع محصولات فولادی شامل تیرآهن، شمش بلوم، میلگرد، میلگرد کلاف و ورق‌های فولادی بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ براساس اطلاعیه‌های عرضه بورس کالای ایران، بیشترین حجم عرضه به ورق گرم نوردکاران با ۲۰ هزار و ۲۰ تن اختصاص داشت. پس از آن، ۱۵ هزار و ۶۰۰ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۹۲۱ هزار و ۵۸ ریال در هر تن عرضه شد.

همچنین ۷ هزار و ۶۸۲ تن تیرآهن با قیمت پایه یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۹۰ ریال، ۲ هزار و ۶۰۰ تن میلگرد آلیاژی با قیمت پایه یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۵۱ ریال و یک هزار و ۱۸۶ تن میلگرد با قیمت پایه یک میلیون و ۶ هزار و ۲۶۹ ریال در تالار صنعتی و معدنی عرضه شد.

میزان عرضه میلگرد کلاف نیز یک هزار و ۸۶ تن با قیمت پایه یک میلیون و ۷۸ هزار و ۲۹۴ ریال و میلگرد کلاف آلیاژی ۶۰۰ تن با قیمت پایه یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۲۸۰ ریال بود.

در بخش ورق‌های فولادی، یک هزار تن ورق سرد لوازم خانگی با قیمت پایه یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۹۱۱ ریال و یک هزار و ۱۰ تن ورق گرم خودرو و ۲۰ هزار و ۲۰ تن ورق گرم نوردکاران، هر دو با قیمت پایه یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۷۰۹ ریال عرضه شد.

این عرضه‌ها با هدف تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی و دسترسی خریداران به محصولات مختلف زنجیره فولاد در بورس کالای ایران انجام شد.