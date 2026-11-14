به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کازرون گفت: در قالب راهیان نور ،٢٠٠ دانش آموز این شهرستان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور در شلمچه، علقمه، هویزه و معراج الشهدا بازدید می‌کنند.

سرهنگ پاسدار حسین حیاتی افزود: این اردو با هدف آشنا کردن و انتقال فداکاری و رشادت‌ها به نسل جدید برپا می شود.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.