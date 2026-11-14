شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۸۷ درصدی و افت ۷۳ هزار و ۲۶۶ واحدی به ۸ میلیون و ۳۵۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۳۵۳ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۳۵۳ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۰.۱۴ درصدی و ۳ هزارو ۳۴۱ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۳۵۳ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۴ هزارو ۵۶۸ میلیارد تومان پول ازسهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های بخشی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۶ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۵۱ درصد بازار معادل حدود ۴۹۰ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.