به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شرکت ملی گاز، در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۵، تولید روزانه گاز به ۷۰۹ میلیون مترمکعب رسید که از این مقدار ۴۸۱ میلیون مترمکعب آن در بخش خانگی مصرف شده است.

طبق اعلام شرکت ملی گاز، ۶۸ درصد از تولید روزانه گاز کشور، در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شد.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پیش‌تر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب گازی که در دوران جنگ تحمیلی سوم از دست رفته بود، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب تا روز‌های آینده به مدار بهره‌برداری برمی گردد و هم اکنون ۹۵ میلیون مترمکعب به مدار تولد برگشته است.

توکلی همچنین با بیان اینکه امسال، سالی استثنایی و بسیار دشوار در تأمین گاز است، گفته بود: دست‌کم ۱۱ استان کشور در معرض تنش گازی قرار دارند که این شرایط در سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی گسترده‌تر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز به منظور تامین پایدار گاز از مردم درخواست کرد: اگر مشترکان تنها یک درجه دمای محیط خانه خود را کاهش دهند، معادل تولید گاز یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی می‌شود و همین موضوع نشان می‌دهد حتی اقدام‌های کوچک می‌تواند بدون آنکه کیفیت زندگی و آسایش خانواده‌ها تحت‌تأثیر قرار گیرد، کمک بزرگی به پایداری شبکه گاز کشور کند.