در اقدامی خداپسندانه و با هدف کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی، برنامه اهدای خون در روستای گردکوه شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این برنامه، اهداکنندگان با حضور در محل استقرار تیم خون‌گیری، در اقدامی انسان‌دوستانه و با مشارکت در امر اهدای خون، زمینه تأمین بخشی از نیاز بیماران را فراهم کردند.

در پایان این برنامه، ۵۸ واحد خون از اهداکنندگان جمع‌آوری شد.

اهدای خون اقدامی ارزشمند در راستای نجات جان بیماران و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه است.