به گزارش خبرگزاری صداوسیما،در این نشست، ضمن بررسی محور‌های مورد تأکید در احکام اعضای ستاد، درباره چگونگی عملیاتی‌سازی این مأموریت‌ها و الزامات سیاستی و اجرایی آنها در فرآیند برگزاری برنامه‌های نخستین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

تبیین اندیشه و عمل امام مجاهد شهید، ترسیم ابعاد شخصیت ایشان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مکتب امام مجاهد شهید با هدف امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی، از جمله محور‌های مورد توجه در این نشست بود.

همچنین راهکار‌های تحقق رویکرد‌های مورد تأکید در حکم اعضا، از جمله تقویت بعثت‌یافتگی ملت و امت، تعمیق انسجام ملی و اسلامی، توجه به گستره و تنوع مخاطبان بین‌المللی و اهتمام به ظرفیت‌ها و فعالیت‌های مردمی در طراحی و اجرای برنامه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید، مأموریت پیگیری و راهبری برنامه‌های نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید انقلاب را در ایام ۹ اسفند و در ابعاد ملی و بین‌المللی برعهده دارد.