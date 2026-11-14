تخته فرش شش متری بافته شده به همت خواهران بانوان شهر ارسک خراسان جنوبی به هیئت ابوالفضلی (ع) این شهر اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) طی مراسم معنوی با حضور مسئولان شهرستان بشرویه، هیئت امنای تکایا و خواهران بافنده یک تخته فرش ۶ متری که از سوی بانوان بافنده ارسکی برای کمک به بهسازی عباسیه (هیئت ابوالفضلی) ارسک بافته شده بود برش خورد و اهدا شد.

این فرش در مدت یک سال و نیم بافته شده و ارزش آن ۱۵۰ میلیون تومان است.

گفتنی است خواهران مومن و بافنده بخشی از وقت فراغت خود را نذر خدمت و بافتن فرش در کارگاه عتبات و تکایا، حسینیه و عباسیه کرده و فرش های بافته شده را اهدا می کنند.