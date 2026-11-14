برش قالی برای اهدا به هیئت ابوالفضلی (ع) در شهر ارسک خراسان جنوبی
تخته فرش شش متری بافته شده به همت خواهران بانوان شهر ارسک خراسان جنوبی به هیئت ابوالفضلی (ع) این شهر اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) طی مراسم معنوی با حضور مسئولان شهرستان بشرویه، هیئت امنای تکایا و خواهران بافنده یک تخته فرش ۶ متری که از سوی بانوان بافنده ارسکی برای کمک به بهسازی عباسیه (هیئت ابوالفضلی) ارسک بافته شده بود برش خورد و اهدا شد.
این فرش در مدت یک سال و نیم بافته شده و ارزش آن ۱۵۰ میلیون تومان است.
گفتنی است خواهران مومن و بافنده بخشی از وقت فراغت خود را نذر خدمت و بافتن فرش در کارگاه عتبات و تکایا، حسینیه و عباسیه کرده و فرش های بافته شده را اهدا می کنند.