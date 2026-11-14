در نشست شورای امنیت سازمان ملل روسیه، ایران و چین ضمن یادآوری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی برضد مردم ایران، از این شورا خواستند که به وظیفه خود بر اساس منشور سازمان ملل برای توقف جنایات و تنش آفرینی‌های آنان عمل کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در نشست شورای امنیت سازمان ملل روسیه، ایران و چین ضمن یادآوری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی برضد مردم ایران، از این شورا خواستند که به وظیفه خود بر اساس منشور سازمان ملل برای توقف جنایات و تنش آفرینی‌های آنان عمل کند.