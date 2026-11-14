هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم سنتی پخت نان نذری با حضور بانوان و مردم مؤمن و عزادار بخش جغین شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این مراسم جلوه‌ای از ارادت، همدلی و فرهنگ مهمان‌نوازی مردم جغین است.

در این مراسم، بانوان جغینی با تهیه خمیر نان، آن را به محل برگزاری مراسم تعزیه‌خوانی برده و با همکاری یکدیگر به پخت نان‌های نذری می‌پردازند.

این سنت دیرینه، تنها پخت و توزیع نان نذری نیست، بلکه نمادی از مشارکت اجتماعی، سخاوت، نوع‌دوستی و زنده نگه داشتن فرهنگ نذر و اطعام در میان مردم منطقه است.

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مردم بخش جغین با برگزاری این آیین، ضمن زنده نگه داشتن سنت‌های مذهبی و فرهنگی گذشتگان، تلاش می‌کنند سیره و منش حضرت فاطمه زهرا (س)، به‌ویژه بخشندگی، ساده‌زیستی و توجه به نیازمندان را در جامعه ترویج دهند.

آیین پخت نان نذری در جغین، میراثی ارزشمند از باور‌ها و سنت‌های مردمی است که همچنان با عشق و ارادت بانوان این منطقه ادامه دارد و نمادی از پیوند عمیق فرهنگ بومی با اعتقادات مذهبی مردم است.