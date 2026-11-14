نوروز پور در نشست فعالان رسانه‌ای و مدیران اجرایی استان یزد، با تشریح ابعاد جنگ شناختی و ادراکی دشمن، وظیفه خطیر رسانه‌ها را دفاع از مرز‌های فکری جامعه دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک شورای اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای استان یزد با حضور استاندار یزد، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران کل و فعالان عرصه خبر برگزار شد.

دکتر نوروز پور در این نشست با تشریح شرایط حساس کنونی و تقابل نظام جمهوری اسلامی با هجمه‌های رسانه‌ای بیگانگان، اظهار داشت: امروز ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار شناختی و ادراکی هستیم که در این جنگ، بر خلاف نبرد‌های نظامی، ذهن، قلب و باور‌های مردم به عنوان میدان اصلی مبارزه در نظر گرفته شده است.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دشمن با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین رسانه‌ای، تلاش می‌کند تا حقایق را وارونه جلوه داده، ناامیدی را ترویج کند و به جای تمرکز بر دستاوردها، بذر تردید و تفرقه را در جامعه بپاشد.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری اصحاب رسانه و مدیران در برابر این توطئه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها امروز در خط مقدم این جبهه قرار دارند و به عنوان مرزداران حریم افکار عمومی، رسالتی سنگین در تبیین واقعیت‌ها، احیای اعتماد عمومی و امیدآفرینی بر عهده دارند.

دکتر نوروز پور در بخش دیگری از سخنان خود، انسجام ملی و همدلی را تنها راهکار مقابله با جنگ شناختی دانست و خاطرنشان کرد: اگر در داخل کشور درگیر اختلافات و حواشی بی‌اهمیت شویم، عملاً در زمین دشمن بازی کرده‌ایم؛ بنابراین تمامی نهاد‌ها و رسانه‌ها باید با پرهیز از تفرقه‌افکنی، برای حفظ وحدت و منافع ملی تلاش کنند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با انتقاد از برخی رویه‌های نادرست در عرصه اطلاع‌رسانی گفت: متاسفانه گاهی شاهد آن هستیم که برخی اخبار و اطلاعات به گونه‌ای منتشر می‌شود که نه تنها به رفع ابهامات کمک نمی‌کند، بلکه به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

دکتر نوروز پور در پایان با اشاره به ظرفیت‌های غنی فرهنگی و رسانه‌ای استان یزد، خواستار استفاده حداکثری از این توانمندی‌ها برای تبیین دستاورد‌های نظام و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمنان شد و بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌های متعهد و انقلابی تاکید کرد.