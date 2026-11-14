میثم محتشم آرا افزود: این نمایشگاه با حضور ۶۰ ناشر در بخش های مذهبی، تاریخی، ادبیات، رمان، روان‌شناسی، زبان‌های خارجی و کتاب‌های کودک و نوجوان پذیرای علاقه‌مندان است و بازدیدکنندگان می‌توانند کتاب‌های مورد نظر خود را با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی خریداری کنند.

وی بیان کرد: شاهنامه‌خوانی، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه دانش‌آموزان و هم‌خوانی کتاب به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه ی این نمایشگاه است.

محتشم‌آرا گفت: این نمایشگاه از امروز شنبه۲۳ آبان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ همه‌روزه ساعت ۹ تا ۲۱ در مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان میزبان علاقه‌مندان و کتاب‌دوستان خواهد بود.







