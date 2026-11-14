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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: نمایشگاه کتاب خرمآباد با ارائه ی بیش از چهار هزار عنوان کتاب از امروز شنبه ۲۳ آبان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ در خرمآباد پذیرای علاقه مندان به کتاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: نمایشگاه کتاب خرمآباد همزمان با نخستین روز از سیوچهارمین هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران با ارائه ی بیش از چهار هزار عنوان کتاب و ۵۰ هزار جلد در خرم آباد آغاز به کار کرد.
میثم محتشم آرا افزود: این نمایشگاه با حضور ۶۰ ناشر در بخش های مذهبی، تاریخی، ادبیات، رمان، روانشناسی، زبانهای خارجی و کتابهای کودک و نوجوان پذیرای علاقهمندان است و بازدیدکنندگان میتوانند کتابهای مورد نظر خود را با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی خریداری کنند.
وی بیان کرد: شاهنامهخوانی، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه دانشآموزان و همخوانی کتاب به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید میناب از جمله برنامههای پیشبینیشده در حاشیه ی این نمایشگاه است.
محتشمآرا گفت: این نمایشگاه از امروز شنبه۲۳ آبان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ همهروزه ساعت ۹ تا ۲۱ در مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان میزبان علاقهمندان و کتابدوستان خواهد بود.