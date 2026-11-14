احمد دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، طبیعی و ورزشی گیلان، این استان را مستعد تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و بازی‌های رایانه‌ای کشور و مرکز میزبانی اردو‌های تیم‌های ملی دانست.

گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد

گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد

گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد گیلان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های الکترونیک و اردو‌های تیم‌های ملی را دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، وزیر ورزش و جوانان، صبح امروز در نشست شورای ورزش گیلان در رشت با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی و استعداد‌های انسانی این استان گفت: گیلان از سابقه درخشانی در ورزش کشور برخوردار است و سهم ورزشکاران این استان در موفقیت‌های المپیکی ایران قابل توجه بوده است.

احمد دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای گیلان افزود: موقعیت دریایی و ظرفیت‌های منطقه آزاد استان می‌تواند زمینه مناسبی برای میزبانی مسابقات بین‌المللی در رشته‌های مختلف فراهم کند.

وی با قدردانی از نقش گیلان در میزبانی اردو‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی در شرایط جنگی گفت: گیلان در این شرایط نه‌تنها میزبان شایسته تیم‌های ملی بود، بلکه از مردم سایر مناطق کشور نیز میزبانی کرد؛ با این حال معتقدم جایگاه ورزش گیلان باید بالاتر از وضعیت فعلی باشد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه دانشگاه تربیت‌بدنی گیلان از مراکز آموزشی موفق کشور است و فعالیت‌های پژوهشی ارزشمندی دارد افزود: این استان ظرفیت آن را دارد که در ورزش‌های الکترونیک پیشتاز باشد و به یکی از قطب‌های بازی‌های رایانه‌ای کشور تبدیل شود.

دنیامالی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه گفت: موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی ورزش‌های الکترونیک نشان می‌دهد که با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌توان ظرفیت‌های تازه‌ای برای توسعه ورزش کشور ایجاد کرد.

وی همچنین بر برگزاری المپیاد‌های سالانه دانش‌آموزی برای شناسایی استعداد‌های ورزشی و فعال‌سازی نظام استعدادیابی در استان تأکید کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان‌ها گفت: تأمین و توسعه فضا‌های ورزشی از جمله استخر‌های شنا باید در برنامه‌ریزی‌های استانی و شهرستانی مورد توجه قرار گیرد تا امکان بهره‌مندی عادلانه مردم از امکانات ورزشی فراهم شود.

تأکید وزیر ورزش بر مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مدیران برای تکمیل طرح‌های عمرانی و ورزشی گفت: امروز بیش از هر چیز به وحدت و هماهنگی مدیران نیاز داریم و در حوزه عمران و ساخت‌وساز، مدیران باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی مولدسازی استفاده کنند؛ هرچند این مسیر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد.

احمد دنیامالی با اشاره به وجود اماکن ورزشی فاقد سند در گیلان خاطرنشان کرد: این استان در زمینه سنددار کردن اماکن ورزشی عقب‌ماندگی‌هایی دارد و وزارت ورزش و جوانان برای رفع این مشکل و صدور اسناد مالکیت همکاری خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به سهم محدود شهرداری‌ها در تأمین بودجه ورزش استان، خواستار مشارکت بیشتر مدیریت شهری در توسعه زیرساخت‌های ورزشی شد و آمادگی وزارتخانه را برای همکاری در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی به شهرداری‌ها و بخش خصوصی اعلام کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه گیلان در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: این استان از استان‌های موفق کشور در این حوزه است و رتبه پنجم را در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اختیار دارد.

دنیامالی همچنین خواستار بررسی شاخص‌های شهر فعال در گیلان شد تا زمینه صدور گواهینامه بین‌المللی مربوط به آن فراهم شود.

وی با اشاره به عملکرد ورزشکاران ایران در رقابت‌های المپیک افزود: در حدود ۸۰ سال حضور ایران در بازی‌های المپیک، ۸۸ مدال کسب کرده‌ایم که ۲۷ مدال آن طلا بوده است و با وجود این افتخارات، از نتایج به‌دست‌آمده رضایت کامل نداریم، زیرا معتقدیم ظرفیت‌های درونی ورزش ایران، حتی با امکانات موجود، بیش از این میزان است.

وزیر ورزش و جوانان درباره تغییرات مدیریتی اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان نیز گفت: ما به حضور ابراهیم مهربان در فدراسیون کشتی نیاز زیادی داشتیم، اما با توجه به اهمیت ورزش گیلان، مسئولیت اداره‌کل ورزش و جوانان استان را به ایشان سپردیم و امیدواریم با حضور وی، امور اجرایی با سرعت بیشتری دنبال و کاستی‌های موجود برطرف شود.

تفویض اختیار امور عمرانی و پروژه‌های ورزشی به استاندار گیلان

دنیامالی همچنین با اشاره به ضرورت تسریع در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان، از تفویض اختیار در حوزه امور عمرانی و طرح‌های ورزشی به استاندار گیلان خبر داد و تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت مدیریت استان، پیگیری طرح‌ها و رفع موانع اجرایی پروژه‌های ورزشی با سرعت بیشتری دنبال شود.

دنیامالی در پایان، توسعه ورزش‌های ساحلی، اجرای طرح‌های مربوط به دوقلو‌های همسان در رشته‌های دونفره، توجه به آمایش سرزمینی ورزش کشور و استفاده از ظرفیت ورزش نیرو‌های مسلح در اجرای برنامه‌های محله‌محور را از دیگر محور‌های مورد تأکید برای توسعه ورزش گیلان عنوان کرد.

استاندار گیلان نیز در این نشست با پیشنهاد ساخت دهکده المپیک در استان و اعلام آمادگی برای تأمین نیمی از هزینه‌های اجرای این طرح از سوی مدیریت استان و منطقه آزاد انزلی، گفت: ایجاد این مجموعه می‌تواند ضمن کاهش هزینه اردو‌های تیم‌های ملی و فدراسیون‌ها، ظرفیت گیلان برای میزبانی رویداد‌های ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی را تقویت کند.

هادی حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی گیلان افزود: شرایط آب‌وهوایی، برخورداری از دریا، ساحل و جلگه و موقعیت جغرافیایی استان، فرصت مناسبی برای توسعه رشته‌های ورزشی و میزبانی اردو‌های تیم‌های ملی فراهم کرده است.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای برگزاری اردو‌های ورزشی در خارج از استان و کشور گفت: بسیاری از تیم‌های ورزشی برای برگزاری اردو ناچار به سفر به مناطق دیگر کشور یا خارج از ایران هستند، در حالی که گیلان از شرایط طبیعی مناسبی برای میزبانی این اردو‌ها برخوردار است.

اعلام آمادگی استان و منطقه آزاد برای تأمین نیمی از هزینه احداث دهکده المپیک

استاندار گیلان با طرح پیشنهاد ایجاد دهکده المپیک در استان تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم وزارت ورزش و جوانان با بهره‌گیری از مشاوران تخصصی، مطالعات و امکان‌سنجی لازم برای احداث این مجموعه را آغاز کند.

حق‌شناس با اعلام آمادگی مدیریت استان و منطقه آزاد انزلی برای مشارکت در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان با این پیشنهاد، آمادگی داریم نیمی از هزینه‌های اجرای آن را از سوی استان و منطقه آزاد تأمین کنیم.

وی ایجاد دهکده المپیک را طرحی دارای منافع ملی دانست و گفت: فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب در گیلان می‌تواند هزینه اردو‌های تیم‌های ملی و فدراسیون‌ها را کاهش دهد و زمینه انتخاب این استان به‌عنوان یکی از مراکز آماده‌سازی ورزشکاران کشور را فراهم کند.

کاهش ۸۰ درصدی غرق‌شدگی در سواحل گیلان

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش آمار غرق‌شدگی در سواحل استان طی تابستان امسال افزود: با وجود محدودیت‌های موجود، میزان غرق‌شدگی در گیلان حدود ۸۰ درصد کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که شمار جان‌باختگان این حوادث از ۱۶ نفر در سال گذشته به کمتر از چهار نفر در سال جاری رسید.

حق شناس این کاهش را حاصل تدابیر اتخاذشده، تقویت امکانات و تجهیزات نجات غریق و حمایت از ناجیان غریق دانست و گفت: فراهم کردن امکانات موردنیاز و پرداخت حقوق ناجیان غریق نقش مهمی در افزایش ایمنی سواحل دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش همگانی شنا و مهارت‌های اولیه نجات غریق افزود: با برخورداری گیلان از حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، شایسته نیست دانش‌آموزان استان با مهارت شنا آشنا نباشند؛ بنابراین آموزش شنا و اصول اولیه نجات غریق باید در برنامه‌های آموزشی مدارس مورد توجه قرار گیرد.

استاندار همچنین توسعه رشته‌هایی همچون والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی و سایر فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های طبیعی را از ظرفیت‌های مهم گیلان برشمرد و بر نقش آموزش‌وپرورش در گسترش ورزش دانش‌آموزی تأکید کرد.

انعقاد حدود ۱۰۰ قرارداد برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان گفت: از ابتدای حضور در گیلان، حدود ۱۰۰ قرارداد با همکاری بسیج سازندگی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی منعقد شده که شهرستان‌های مختلف از جمله لنگرود و بندرانزلی را دربر می‌گیرد.

حق شناس با قدردانی از همکاری سپاه، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری‌ها و منطقه آزاد انزلی در توسعه ورزش استان افزود: برگزاری مسابقات و فراهم‌سازی زیرساخت‌های رشته‌هایی همچون والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی، شطرنج و سوارکاری با مشارکت این مجموعه‌ها دنبال می‌شود.

تجهیز مساجد محلات کم‌برخوردار به امکانات ورزشی

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه ورزش محلات گفت: در گیلان حدود ۴۰ پهنه و ۶۱ محله کمترتوسعه‌یافته وجود دارد که نزدیک به یک‌پنجم جمعیت استان را در خود جای داده‌اند.

حق شناس افزود: بسیاری از مساجد در مناطق مختلف دارای فضا‌های قابل استفاده برای فعالیت‌های ورزشی هستند و تجهیز این اماکن به امکانات اولیه‌ای مانند توپ، تور و وسایل ورزشی، در مقایسه با ساخت مجموعه‌های بزرگ ورزشی هزینه کمتری دارد، اما می‌تواند آثار اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

وی ورزش را یکی از ابزار‌های مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت وزیر ورزش و جوانان، تعدادی از مساجد در این ۶۱ محله به‌صورت نمونه برای تجهیز و توسعه فعالیت‌های ورزشی انتخاب شوند.

حمایت از فوتبال ریشه‌دار گیلان با بسته‌های سرمایه‌گذاری

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ریشه‌دار تیم‌های سپیدرود رشت و داماش گیلان در فوتبال استان گفت: تلاش‌های صورت‌گرفته برای جذب حامی مالی و سرمایه‌گذار در این دو باشگاه، زمینه‌ای امیدبخش برای تقویت فوتبال گیلان است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، شرایط برای حضور قدرتمندتر این تیم‌های محبوب در رقابت‌های فوتبال کشور فراهم شود.

حق‌شناس با اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به پشتیبانی از تیم‌های فوتبال گیلان افزود: تلاش می‌کنیم با تهیه و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری جذاب و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان، مشوق‌های مناسبی را در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه‌گذارانی که در حمایت مالی از این باشگاه‌ها مشارکت می‌کنند، فراهم کنیم تا زمینه تقویت منابع مالی و توسعه پایدار فوتبال گیلان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و ریشه‌دار تیم فوتبال ملوان بندرانزلی تصریح کرد: تیم‌های باسابقه و پرطرفدار فوتبال گیلان از سرمایه‌های ارزشمند ورزشی و اجتماعی استان هستند و حمایت از آنها می‌تواند به تقویت نشاط اجتماعی، حفظ هویت ورزشی و توسعه فوتبال استان کمک کند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ هواداری و حفظ شأن و جایگاه ورزشکاران و پیشکسوتان گفت: هواداران گیلانی بخش مهمی از سرمایه اجتماعی فوتبال استان هستند و باید با تقویت فضای احترام، همدلی و حمایت سازنده، زمینه پویایی بیشتر ورزش و حضور پرشور مردم در عرصه‌های ورزشی فراهم شود.

تأکید بر حمایت از ازدواج جوانان و تسریع در پرداخت وام ازدواج

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند کاهشی رشد جمعیت کشور گفت: شرایط جمعیتی کشور ضرورت توجه جدی‌تر به تسهیل ازدواج و تأمین مسکن جوانان را دوچندان کرده است.

هادی حق شناس با اشاره به پیشنهاد استفاده از بخشی از منابع حاصل از تغییر کاربری قانونی اراضی در چارچوب ضوابط و مقررات برای حمایت از تأمین مسکن جوانان افزود: باید از ظرفیت‌های اقتصادی و منابع قانونی برای تسهیل تشکیل خانواده و حمایت از زوج‌های جوان استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج در استان گفت: از مجموع حدود ۱۶ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج، تسهیلات ۱۳ هزار نفر پرداخت شده و حدود سه هزار نفر همچنان در صف دریافت وام هستند.

استاندار بر ضرورت تسریع بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای تأمین زمین موردنیاز جوانان تأکید کرد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان نیز در این نشست با یان لینکه ۷۸ هزار و ۶۱۹ زن و ۸۴ هزار و ۶۴۸ مرد در استان به‌عنوان ورزشکار سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند گفت: مجموع ورزشکاران سازمان‌یافته گیلان را به ۱۶۳ هزار و ۲۶۷ نفر می‌رساند.

ابراهیم مهربان با اشاره به دیگر شاخص‌های ورزش و جوانان استان افزود: سرانه فضای ورزشی گیلان ۶۷ سانتی‌متر مربع به ازای هر نفر است و ۱۸۷ سازمان مردم‌نهاد نیز در حوزه جوانان فعالیت دارند. همچنین ورزشکاران گیلانی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ سهم قابل توجهی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ پروژه ورزشی نیمه‌تمام در گیلان وجود دارد که تکمیل آنها با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان، نیازمند تأمین اعتبارات ویژه از محل منابع استانی و ملی است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی را یکی از راهکار‌های تأمین منابع مالی و تکمیل این پروژه‌ها دانست و گفت: بسته‌های سرمایه‌گذاری در این زمینه تعریف شده است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع مختلف، طرح‌های نیمه‌تمام را به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسانیم.

ابراهیم مهربان همچنین با اشاره به مشکلات ثبتی برخی اماکن ورزشی استان افزود: برای دریافت اسناد مالکیت تک‌برگی ورزشگاه‌های املش و بندرانزلی موانعی وجود دارد که در نشست شورای ورزش استان، درخواست مساعدت وزارت ورزش و جوانان برای رفع این مشکلات مطرح شد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به توسعه این استان گفت: گیلان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و رفع کاستی‌های موجود، نیازمند نگاه حمایتی ویژه دولت است تا زمینه یک جهش در مسیر توسعه استان فراهم شود.

وی با اشاره به پایین‌تر بودن سرانه فضای ورزشی گیلان از میانگین کشوری افزود: در حالی که سرانه فضای ورزشی کشور حدود ۱۲۰ سانتی‌متر است، این میزان در گیلان به حدود ۶۷ سانتی‌متر و در شهرستان رشت به حدود ۵۵ سانتی‌متر می‌رسد؛ از این‌رو انتظار می‌رود دولت برای ارتقای این شاخص، به‌ویژه در رشت و سایر شهرستان‌های استان، توجه و حمایت بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه‌های دسترسی به امکانات ورزشی، فعالیت ورزشی را برای اقشار کم‌درآمد دشوار کرده است، تصریح کرد: توسعه اماکن ورزشی دولتی می‌تواند فرصت عادلانه‌تری برای بهره‌مندی اقشار محروم و آسیب‌پذیر از امکانات ورزشی فراهم کند.

کوچکی‌نژاد همچنین ایجاد دهکده‌های ورزشی ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان را از راهکار‌های تحول در ورزش گیلان دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه احداث این مجموعه‌ها در استان فراهم شود.