دبیرخانه جشنواره‌های هنری مدرسه، از اعلام اسامی دانش‌آموزان راه یافته به بخش مسابقه در یازدهمین دوره جشنواره‌های فیلم کوتاه و عکس و گرافیک دانش‌آموزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در یازدهمین دوره جشنواره‌های هنری مدرسه، مجموع ۱۷ هزار و ۳۸ اثر از سوی دانش‌آموزان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره‌ها ارسال شده است.

از میان آثار ارسالی، ۲ هزار و ۸۳۳ اثر پس از بررسی‌های اولیه، به بخش مسابقه راه یافته‌اند. دبیرخانه جشنواره اعلام کرد که فهرست کامل اسامی دانش‌آموزان راه یافته به همراه عنوان آثار آن‌ها، در کانال‌های رسمی هر یک از جشنواره‌ها برای اطلاع شرکت‌کنندگان منتشر شده است.