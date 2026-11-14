مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: در نیمه نخست امسال ۲۴۶ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با ۲۵۶ فوتی، حدود چهار درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بهزاد غضنفری‌پور روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی در نیمه نخست امسال، ۲۰۲ نفر در تصادفات برون‌شهری، ۲۸ نفر در حوادث درون‌شهری و ۱۶ نفر در محورهای روستایی جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به آمار ماهانه فوتی‌های تصادفات افزود: در فروردین ۴۱ نفر، اردیبهشت ۲۳ نفر، خرداد ۳۹ نفر، تیر ۲۷ نفر، مرداد ۵۷ نفر و شهریور ۵۹ نفر بر اثر حوادث رانندگی جان باختند.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان یادآور شد: در همین مدت چهار هزار و ۵۰۳ نفر نیز بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شدند که سه هزار و ۲۳۸ نفر مرد و یک‌هزار و ۲۶۵ نفر زن بودند.