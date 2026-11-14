به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هنرمندانی از سراسر کشور از امروز ۲۳ آبان‌ماه تا ۲۹ آبان‌ماه ، صنایع دستی خود را در ۱۴۸ غرفه سالن غدیر شهر سمنان عرضه می کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: این رویداد ملی، بستری استراتژیک برای تعامل میان هنرمندان، تولیدکنندگان، خریداران و علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ است.

جلال تاجیک افزود: در این نمایشگاه، ۱۱۸ غرفه اختصاصی برای عرضه محصولات و آثار هنری هنرمندان از استان‌های مختلف کشور پیش‌بینی شده است تا تنوع بالای صنایع‌دستی ایران در این پهنه، به خوبی به نمایش درآید.

تاجیک تشریح کرد: علاوه بر این، ۳۰ غرفه ویژه نیز برای معرفی و عرضه سوغات و خوراکی‌های بومی و محلی مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

این رویداد تا روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰ پذیرای علاقه‌مندان و هنردوستان خواهد بود.