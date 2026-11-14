دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه اشراق از آغاز فراخوان دریافت آثار در بخش‌های مختلف این رویداد خبر داد و گفت: فیلم‌سازان و علاقه‌مندان تا ۲۰ آذر ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را در بخش‌های فیلم داستانی، مستند، فیلم‌نامه، تله‌تئاتر و تولیدات تصویری مبتنی بر هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حنظله تاج‌الدینی، دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه اشراق، امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با تشریح اهداف و برنامه‌های این رویداد اظهار کرد: این جشنواره پس از برگزاری پنج دوره موفق، با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از ظرفیت‌های هنری طلاب و تقویت جریان سینمای دینی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: این مجموعه از ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه گفتمان‌سازی، تبیین نسبت دین و جامعه، پاسخ‌گویی به شبهات و ترویج معارف دینی نقش‌آفرینی کرده است.

تاج‌الدینی با بیان اینکه فعالیت طلاب سینماگر در دفتر تبلیغات اسلامی به اوایل دهه ۶۰ بازمی‌گردد، گفت: آغاز جشنواره فیلم حوزه اشراق در اوایل دهه ۹۰، نقطه عطفی در شناسایی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به ظرفیت‌های هنری طلاب بود.

دبیر جشنواره اشراق، ایجاد بستر مناسب برای گردآوری، نمایش و تجلیل از آثار شاخص سینمای دینی، معرفی طلاب فعال و موفق در عرصه سینما و فراهم‌کردن زمینه تعامل میان فیلم‌سازان، استادان، نظریه‌پردازان و منتقدان را از اهداف این رویداد برشمرد.

وی بازنمایی روحانیت در سینما و معرفی نقش‌ها و ظرفیت‌های مختلف روحانیت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را از دیگر محور‌های این جشنواره دانست.

چهار محور ویژه ششمین جشنواره اشراق

تاج‌الدینی با تشریح موضوعات ویژه این دوره گفت: بازنمایی سیره، بیانات و شخصیت رهبر شهید انقلاب، روایت حضور روحانیت در تحولات میدان نبرد و هدایت جریان‌های مردمی، بازخوانی نصرت و پیروزی جبهه حق در برابر جبهه باطل و به تصویر کشیدن جلوه‌های ایستادگی و تاب‌آوری اجتماعی با تکیه بر باور‌های دینی و امید به ظهور منجی موعود، چهار محور ویژه ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه اشراق است.

وی افزود: بخش اصلی جشنواره در قالب فیلم داستانی، مستند، فیلم‌نامه و تله‌تئاتر و بدون محدودیت زمانی و موضوعی برگزار می‌شود. همچنین در بخش جنبی، تولیدات تصویری مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است.





ضوابط فنی و شرایط شرکت در جشنواره

دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه اشراق با اشاره به شرایط پذیرش آثار بیان کرد: فیلم‌های ارسالی باید با کیفیت HD، Full HD، ۲K یا ۴K تولید شده باشند و آثاری که در دوره‌های گذشته به دبیرخانه ارسال شده‌اند، امکان شرکت مجدد در این دوره را ندارند.

وی ادامه داد: متقاضیان باید هنگام ثبت‌نام، لینک دانلود مستقیم اثر را در سامانه اینترنتی جشنواره درج کنند. فایل بازبینی اولیه نیز باید با فرمت MP۴ و کدک H.۲۶۴، ابعاد تصویر ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ و بیت‌ریت ۶ تا ۸ مگابیت بر ثانیه و بدون آرم، لوگو یا واترمارک ارائه شود.

تاج‌الدینی افزود: پس از اعلام آثار پذیرفته‌شده، نسخه اصلی آثار باید در یکی از فرمت‌های MP۴، MOV، AVI، MXF یا MPEG-۲ از طریق لینک دانلود یا به‌صورت حضوری و پستی به دبیرخانه تحویل داده شود.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام، بارگذاری اطلاعات آثار و مشخصات عوامل صرفاً از طریق سامانه اینترنتی جشنواره انجام می‌شود و مسئولیت صحت اطلاعات ثبت‌شده و مسائل حقوقی آثار بر عهده ثبت‌نام‌کنندگان و تهیه‌کنندگان است.





تقویم برگزاری جشنواره اشراق

دبیر جشنواره با اشاره به زمان‌بندی این رویداد گفت: مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار از ۲۰ مهر آغاز شده و تا ۲۰ آذر ۱۴۰۵ ادامه دارد.

وی افزود: نشست خبری جشنواره ۳۰ آذر برگزار می‌شود و در آن آثار راه‌یافته و اعضای هیئت انتخاب و داوری معرفی خواهند شد. همچنین اکران آثار و برگزاری جشنواره از ۲۵ تا ۲۸ دی‌ماه و آیین اختتامیه آن ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

تاج‌الدینی در پایان گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت آثار می‌توانند به تارنمای جشنواره به نشانی film.eshragh.ir مراجعه کنند.

وی افزود: دبیرخانه جشنواره در قم، خیابان صفائیه، نبش کوچه ۱۷، معاونت فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مستقر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۵۳۱۱۵۲۰۷۳ یا شماره همراه دبیر اجرایی جشنواره به شماره ۰۹۱۹۲۵۱۶۱۹۶ تماس بگیرند.