به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عملیات کشت گندم بذری در ۱۴۰ هکتار از اراضی بخش چاهک شهرستان خاتم آغاز شد، منطقه‌ای که به‌عنوان قطب تأمین بذر گندم استان یزد، نقش مهمی در پشتیبانی از تولید این محصول راهبردی دارد.

روح‌الله احمدزاده، مسئول مرکز جهاد کشاورزی چاهک، با اعلام این خبر گفت: در این مزارع پنج رقم گندم شامل برزگر، نارین، ترابی، سیستان و امین در طبقات مختلف مادری، پرورشی و گواهی‌شده کشت می‌شود.

وی افزود: این ارقام با توجه به شرایط اقلیمی، منابع آبی و ویژگی‌های خاک منطقه انتخاب شده‌اند و تولید آنها نقش مهمی در تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان شهرستان خاتم و دیگر مناطق استان دارد.

احمدزاده با اشاره به حمایت‌های جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان بذر گندم گفت: کشاورزان فعال در این حوزه در اولویت دریافت کود‌های پایه یارانه‌ای فسفاته و پتاسه قرار دارند و برای تأمین کود‌های ریزمغذی و سموم علف‌کش و حشره‌کش نیز حمایت می‌شوند.

وی توسعه تولید بذر استاندارد را از الزامات افزایش بهره‌وری مزارع، ارتقای کیفیت کشت و پایداری تولید گندم دانست و تأکید کرد: شهرستان خاتم به‌عنوان قطب تأمین بذر گندم استان یزد، نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و پشتیبانی از کشاورزان استان ایفا می‌کند.