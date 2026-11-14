به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر جهاد کشاورزی رودان پیش بینی کرد: امسال ۱۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.

ایرج ذاکری گفت: محصول بادمجان تولیدی این شهرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به استان‌های تهران، فارس، اصفهان و همچنین به کشور‌های همسایه ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: آغاز برداشت خیار گلخانه‌ای در منطقه توکهور وهشتبندی میناب

وی افزود: کلش، رودون، ارمغان پارس، آرلن، کیارا و شانتال از ارقام کشت شده بادمجان در این منطقه است.

برداشت محصول بادمجان از مزارع شهرستان رودان از اواسط آبان آغاز شده و تا اواخر اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.