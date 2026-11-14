فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از مهر و موم یک کارخانه چوب‌بری متخلف و کشف چوب‌آلات جنگلی قاچاق در نشتارود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از کشف و ضبط مقادیر قابل‌توجهی چوب‌آلات جنگلی در جریان بازرسی از سه کارخانه چوب‌بری در منطقه نشتارود خبر داد.

سرهنگ محمدمهدی احمدی افزود: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در جریان گشت و بازرسی‌های میدانی در منطقه نشتارود واقع در حوزه استحفاظی شهرستان عباس‌آباد، موفق به کشف و ضبط مقادیر قابل‌توجهی چوب‌آلات جنگلی و پلمب یک واحد کارخانه چوب‌بری متخلف شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، در تشریح این عملیات اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وجود یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب‌آلات جنگلی در منطقه نشتارود، بلافاصله به همراه سرجنگلبان منطقه در محل حاضر شدیم که در بررسی‌های اولیه، تعداد ۲۸ کاتین چوب با طول ۱۱۰ سانتی‌متر کشف شد.

سرهنگ محمدمهدی احمدی افزود: در ادامه بررسی‌ها و با بازدید از کارخانه چوب‌بری مجاور محل، تعداد ۵ کاتین چوب به طول ۱۱۰ سانتی‌متر، ۱۳ کاتین با طول ۸۰ سانتی‌متر و مقداری تخته با ابعاد ۲۲۰ و ۱۱۰ سانتی‌متر مشاهده شد که با همکاری عوامل انتظامی، چوب‌آلات مذکور ضبط و کارخانه با دستور مقام قضایی پلمب شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل با اشاره به تداوم نظارت‌ها خاطرنشان کرد: در جریان اقدامات نظارتی، سه کارخانه چوب‌بری در منطقه نشتارود مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت که علاوه بر پلمب یک واحد متخلف، یک استر هیزم نیز از کارخانه دیگری کشف و ضبط شد.

سرهنگ احمدی با تأکید بر اینکه «منابع طبیعی تعطیل‌بردار نیست»، هشدار جدی به تمامی کارخانه‌های چوب‌بری، دپوداران چوب و قاچاقچیان فرآورده‌های جنگلی داد و تصریح کرد: هرگونه نگهداری، خرید و فروش، دپو و حمل چوب‌آلات جنگلی فاقد مجوز با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد و در این مسیر هیچ‌گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با قطع، حمل، نگهداری و قاچاق چوب‌آلات جنگلی، مراتب را از طریق شماره‌های امدادی و حفاظتی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.