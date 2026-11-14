

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گمنام با حضور استاندار کرمانشاه، امام جمعه کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص)، معاونین استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، رئیس، معاونین، مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات تابعه، بزرگان کشاورزی استان، عشایر و مردم شریف کرمانشاه برگزار شد.

این شهید گمنام ۲۸ سال سن داشت و در عملیات والفجر ۱ در منطقه فکهبه شهادت رسیده بود.

همچنین پيکر مطهر شهيد گمنام بر روي دستان مردم قدرشناس هرسين تشيع و در محوطه حوزه ي علميه ي اين شهرستان به خاک سپرده شد شرکت کنندگان در مراسم تشيع بارديگر به حماسه افرينان دوران دفاع مقدس اداي احترام کردند



