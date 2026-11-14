مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: تکمیل مرکز تحقیقات و موزه دیرینه شناسی ایران مستقر در مراغه به سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدحسین حسن زاده اعتبار امسال برای ادامه عملیات اجرایی مرکز فوق را ۷۰۰ میلیار ریال اعلام و اظهار کرد:لازم است دولت چهاردهم برای تکمیل و بهره برداری از این طرح مهم و بزرگ ملی که آثار علمی و پژوهشی آن نه در آسیا که حتی برای پژوهشگران علوم محیط زیستی جهان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است گام‌های جدی برای تامین اعتبارات بردارد.

وی گفت:اعتبار سه هزار میلیارد ریالی برای تکمیل مرکز تحقیقات و موزه دیرینه شناسی مراغه بر اساس فهرست‌ بها‌های امروزی برآورد شده است و باید توجه داشت هرگونه تاخیر در تخصیص این مبلغ می‌تواند با افزایش‌های چند برابری مواجه شود.

حسن زاده استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری بخش‌های غیر دولتی و خصوصی و حتی جلب مشارکت طرف‌های خارجی را از جمله راهکار‌های قابل بررسی برای تسریع در عملیات اجرای طرح فوق دانست.