

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جودو قهرمانی جوانان جهان از پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه با حضور ۵۹۴ ورزشکار از ۸۲ کشور جهان به مدت سه روز در مجموعه ورزش‌های رزمی دهکده المپیک تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و دو ملی‌پوش کشورمان در بخش مردان در این مسابقات حضور خواهند داشت.

با تصمیم محمد محمدی‌بریمانلو، سرمربی تیم جودو جوانان؛ سپهر نوروزی در وزن ۹۰- کیلوگرم و محمدپوریا بنائیان در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم به‌عنوان دو نماینده ایران در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

مراسم قرعه‌کشی مسابقات روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه برگزار می‌شود و جودوکاران از روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد.

این مسابقات پیش از این قرار بود مهرماه در امان، پایتخت اردن، برگزار شود، اما فدراسیون جهانی جودو به دلیل شرایط منطقه و مشکلات سفر و لجستیکی، میزبانی این رقابت‌ها را به تاشکند ازبکستان منتقل کرد.