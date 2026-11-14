در هفته کتاب و کتاب‌خوانی، رادیو با ترکیبی از برنامه‌های ویژه‌ای همچون «کتابخانه»، «مهرانه» و «باغ دانایی»، ... فضایی نو برای پیوند میان شنوندگان و دنیای کتاب ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه‌های رادیویی در این هفته با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، با رویکرد‌هایی متفاوت، مخاطبان را به سفری در میان صفحات کتاب دعوت می‌کنند.

رادیو تهران؛ تلاش برای نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در خانواده

مینا نیکانیک، تهیه‌کننده برنامه «مهرانه»، با تأکید بر تبدیل مطالعه به بخشی از سبک زندگی، از تلاش برای ایجاد فرهنگی فراتر از مناسبت‌ها خبر داد. وی گفت: «مهرانه» با تمرکز بر ارتقای دانش خرید کتاب و توجه به نیاز‌های مطالعاتی گروه‌های مختلف، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به دنبال فرهنگ‌سازی است. نیکانیک خاطرنشان کرد شناخت دقیق علایق و روحیات نسل جدید، کلید انتخاب آگاهانه کتاب است.

وی افزود با شناسایی نیاز‌های مطالعاتی کودکان، می‌توان عادت مطالعه را نهادینه کرد.

رادیو جوان؛ از روایت‌های ادبی تا سفر‌های کتاب‌گرد

نیلوفر زندیان، مدیر گروه جوان و معارف شبکه جوان، از برنامه‌های ویژه این هفته با ترکیبی از تحلیل‌های ادبی و روایت‌های اجتماعی خبر داد.

در این میان، برنامه «اینجا شب نیست» با بازخوانی آثار ماندگار و گفت‌و‌گو با نویسندگان، فضایی برای تعمق در دنیای مکتوب فراهم می‌کند. هم‌زمان، برنامه «کتاب‌گرد» با رویکردی متفاوت، سفری به مناطق محروم برای رساندن کتاب به دورترین نقاط ایران است.

علاوه بر این، شبکه جوان با برنامه «پشت جلد» و بررسی دقیق آثار و ابعاد نشر، در پی تقویت پیوند میان نسل جوان و کتاب است.

رادیو ایران؛ پیوند گفت‌و‌گو‌های خانوادگی با دنیای کتاب

متین فیروزی، تهیه‌کننده بخش «کتابخانه» از برنامه «خانه و خانواده»، از تخصصی‌سازی این بخش با هدف پاسخ به استقبال مخاطبان خبر داد. وی گفت: اکنون هر روز کتابی معتبر در حوزه‌های روان‌شناسی و تعاملات خانوادگی، متناسب با موضوع گفت‌و‌گو‌ها معرفی می‌شود.

فیروزی با تأکید بر نقش الگوسازی والدین در نهادینه‌کردن فرهنگ مطالعه، افزود: رفتار عملی خانواده‌ها بیش از توصیه‌ها بر فرزندان اثرگذار است. وی همچنین از ظرفیت‌های نوین مانند کتاب‌های الکترونیک و هوش مصنوعی برای پیشنهاد کتاب بر اساس سلیقه مخاطبان جهت توسعه کتاب‌خوانی یاد کرد.

رادیو فرهنگ؛ «باغ دانایی» برای نوجوانان

برنامه «باغ دانایی» با شعار «فرصتی بیشتر برای مطالعه»، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ به‌صورت زنده از «باغ کتاب تهران» پخش می‌شود. فاطمه ترسا، نویسنده و تهیه‌کننده برنامه، هدف این اثر را ایجاد «زنگ‌های مطالعاتی روزانه» و مشارکت نخبگان نوجوان در تولید محتوا اعلام کرد.

این برنامه با استفاده از شخصیت‌های «بابا باغی» و «بی‌بی سبزینه»، نوجوانان را در طرح «درخت دانش» به مطالعه دعوت می‌کند. بخش‌های متنوعی نظیر نقالی، نمایش هنری، گفت‌و‌گو‌های تربیتی، معرفی کتاب در «گلچین باغ» و بخش معنوی «گلدسته‌های کوچک» (با الهام از نیایش‌های صحیفه فاطمیه) از ویژگی‌های این برنامه است.

رادیو قرآن؛ دریچه‌ای نو به سوی پژوهش‌های قرآنی

محبوبه کلانتر، تهیه‌کننده برنامه «تورق» از مجله رادیویی «موج صد»، با اشاره به ماهیت تخصصی این اثر، هدف آن را معرفی آثار علمی و پژوهشی برجسته در حوزه‌های علوم قرآنی، حدیث و مطالعات اسلامی اعلام کرد. وی افزود: این برنامه با بازخوانی دقیق مقالات و کتاب‌های منتخب استادان و پژوهشگران، دسترسی به منابع معتبر را برای دانشجویان و علاقه‌مندان تسهیل می‌کند.

کلانتر با تأکید بر نقش «تورق» در پیوند میان دانشگاه و جامعه، آن را ویترینی از دستاورد‌های علمی کشور دانست که با ارائه تحلیل‌های دقیق، انگیزه‌ی مطالعه هدفمند را تقویت می‌کند.

رادیو معارف؛ تبیین ضرورت کتاب در عصر دیجیتال

مهدی آذری، مدیر گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف، با تأکید بر نقش حیاتی کتاب در سلامت فکری و تعالی دانش، کتاب‌خوانی را ضرورتی مستمر برای اعتلای فرهنگی دانست. وی با استناد به دیدگاه‌های رهبری، کتاب را ابزاری برای رشد معرفتی برشمرد و افزود رادیو معارف در مواجهه با چالش‌های عصر دیجیتال و هجوم محتوای مالتی‌مدیایی، بستری برای بازگشت به کتاب ایجاد کرده است.

در همین راستا، برنامه‌های «روایت کتاب» و «کتاب شب» با ارائه کتاب‌های شنیداری و معرفی تازه‌های نشر در بخش‌های زنده، پیوند میان نویسندگان و مخاطبان را تقویت می‌کنند.

رادیو نمایش؛ آغاز پخش برنامه «کتاب‌خانه» با رویکرد نقد و تحلیل

حسین تفنگدار، سردبیر برنامه «کتاب‌خانه»، از آغاز پخش این مجموعه با هدف بررسی عمیق و نقد آثار مکتوب خبر داد.

این برنامه با همکاری کانون نمایشنامه‌نویسان، مترجمان خانه تئاتر و مجموعه تئاتر شهر تولید می‌شود. در این مجموعه، کارشناسانی همچون سهیلا نجم و الهام باقری به‌عنوان سخنران و رامتین شهبازی و رضا حسینی به‌عنوان منتقد، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازند. «کتاب‌خانه» با تهیه‌کنندگی ژاله محمدعلی، اجرای محسن ثقلی و تک‌نوازی سه‌تار محسن کبیرنژاد، تجربه‌ای متفاوت از تعامل میان ادبیات و نقد را رقم می‌زند.

رادیو صبا؛ روایت‌های ماندگار در برنامه «به قلم بانو»

برنامه «به قلم بانو» با هدف معرفی نویسندگان زن و بازشناسی نقش کلیدی آنان در عرصه ادبیات، به دنبال آشنایی مخاطبان با چهره‌های برجسته و ظرفیت‌های خلاقانه زنان است. هدیه درویش، تهیه‌کننده، تأکید کرد هدف اصلی، بازنمایی اندیشه‌ها و سبک‌های نوشتاری متفاوت بانوان است که نگاهی منحصر‌به‌فرد به زیست‌جهان دارند.

این مجموعه با تمرکز بر زندگی‌نامه و بررسی آثار، بستری برای توجه بیشتر به کتاب‌های زنان و گسترش فرهنگ مطالعه فراهم می‌کند تا با بررسی عمیق سبک‌ها، صدای خلاقیت زنان را در دنیای ادبیات پررنگ‌تر کرده و مخاطبان را به کشف دنیای فکری آنان دعوت کند.

رادیو سلامت؛ گسترش دامنه موضوعی برنامه «عشق کتاب»

محمد یوسفی، مدیر گروه برنامه، با اشاره به استقبال مخاطبان، از تغییر رویکرد برنامه «عشق کتاب» خبر داد. وی اعلام کرد این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه، دامنه معرفی کتاب‌ها را از روان‌شناسی به حوزه‌های پزشکی و موضوعات مرتبط با سلامت گسترش داده است.

یوسفی با تأکید بر نقش کتاب در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای کیفیت زندگی، افزود این برنامه با دعوت از نویسندگان، مترجمان و ناشران برجسته، بستری برای گفت‌و‌گو‌های تخصصی پیرامون یافته‌های علمی فراهم می‌کند تا از طریق معرفی آثار کاربردی، فرهنگ مطالعه در مسیر مدیریت استرس و سبک زندگی سالم نهادینه شود.

رادیو ورزش؛ روایت‌های الهام‌بخش در «قوی‌ترین یار»

زهرا محسن‌زاده، تهیه‌کننده برنامه «قوی‌ترین یار»، از رویکرد متفاوت این مجموعه خبر داد. وی با اشاره به عدم اثربخشی توصیه‌های مستقیم، گفت: این برنامه از قالب «روایی و قصه‌گویی» برای همراهی مخاطب با دنیای کتاب استفاده می‌کند.

در این برنامه، هر قسمت با یک پرسش یا اتفاق ذهنی آغاز شده و از طریق گفت‌و‌گو با نویسنده، لایه‌های کتاب بازگویی می‌شود. با تمرکز بر پیوند میان ادبیات و ورزش، از داستان زندگی قهرمانان تا روایت‌های الهام‌بخش مسیر حرفه‌ای ورزشکاران انتخاب می‌شوند تا از این طریق، مطالعه به پلی میان فرهنگ و دنیای ورزش تبدیل شود.

رادیو اقتصاد؛ واکاوی چالش‌های بازار کتاب و عوامل افزایش قیمت‌ها

لیلا روزبهانی، تهیه‌کننده برنامه «هشت صبح»، از بررسی تخصصی وضعیت بازار کتاب و تحلیل عوامل مسبب افزایش قیمت این محصول فرهنگی خبر داد. وی با هدف واکاوی چالش‌های پیش روی صنعت نشر، بر بررسی جامع روند تغییرات قیمتی تأکید کرد.

روزبهانی توضیح داد: در این برنامه، موضوعاتی همچون هزینه‌های تولید و چاپ، نوسانات قیمت مواد اولیه و وضعیت عرضه و تقاضا مورد بحث قرار می‌گیرند.

هدف نهایی، شناسایی تأثیر مستقیم هزینه‌های نشر بر قیمت نهایی و تحلیل عواملی است که دسترسی مخاطبان را تحت تأثیر قرار داده و بر فرآیند توزیع، اثر گذاشته‌اند.

رادیو گفت‌و‌گو؛ میزبان نویسندگان برای روایت مسیر خلاقیت

نیکو یوسفی، تهیه‌کننده برنامه، از میزبانی نویسندگان برجسته برای معرفی و بررسی آثارشان خبر داد. وی هدف از این برنامه را آشنایی مخاطبان با موضوعات متنوع و انگیزه‌های نهفته در پس هر اثر عنوان کرد. یوسفی با تبیین محور‌های گفت‌و‌گو گفت: ما فراتر از معرفی کتاب، درباره مسیر نویسندگی، شکل‌گیری ایده‌ها و چالش‌های فرآیند نگارش گفت‌و‌گو می‌کنیم تا مخاطبان از تجربیات زیسته و نگاه متفاوت نویسندگان آگاه شوند.

این برنامه با هدف ایجاد انگیزه برای انتخاب آگاهانه کتاب، فرصتی برای شناخت عمیق‌تر آثار فراهم می‌کند.

ایران‌صدا؛ آغاز عصر «رادیو نسل پنجم» و تحول زیست‌بوم صوت فارسی

محمد غفاری خضری، مدیرکل رادیو تعاملی ایران‌صدا، از ورود به عصر «رادیو نسل پنجم» و نقش راهبردی کتاب گویا در تحول زیست‌بوم صوت فارسی خبر داد. وی با اشاره به گذار رسانه‌ها به سمت تجربیات تعاملی و «برحسب تقاضا»، ایران‌صدا را سکان‌دار این تحول دانست.

غفاری خضری کتاب گویا را نقطه ثقل فرهنگ مکتوب و پیشران صوت دیجیتال معرفی کرد و بر سه محور اصلی بازیابی زمان‌های مرده، امتداد پیام انقلاب اسلامی در وب و صوت هوشمند، و صیانت از زبان و ادبیات فارسی از طریق تجربه‌ای غنی تاکید کرد.

رادیو پیام؛ ترویج فرهنگ مطالعه و فواید روانی کتاب‌خوانی

علی همایی، تهیه‌کننده برنامه «پیام روز»، با هدف ترویج عادت مطالعه و آگاهی‌بخشی درباره فواید روانی کتاب‌خوانی، این برنامه را پنجره‌ای به سوی اندیشه‌ها دانست. وی ادامه داد: در بخش نخست، کتاب به‌عنوان ابزاری برای گفت‌و‌گو با برترین ذهن‌های تاریخ معرفی می‌شود؛ سپس در بخش دوم، با توجه به فشار‌های زندگی مدرن، کتاب به‌عنوان پناهگاهی برای آرامش ذهن و راهکاری برای افزایش تمرکز و قدرت تحلیل مطرح می‌گردد.

همایی هدف نهایی را تبدیل مطالعه به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مخاطبان و ارتقای سطح فرهنگی جامعه عنوان کرد.