معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: تاکنون برای ۵۳ واحد صنفی فروش لوازم یدکی خودرو، لاستیک و تعویض روغن پرونده تخلفاتی به ارزش دو میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، احمد صادقی افزود: اجرای طرح نظارت بر لوازم یدکی خودرو، لاستیک و تعویض روغن از نیمه آبان آغاز شده است و تا پانزدهم آذر، بمدت یکماه ادامه دارد.

وی گفت: از نیمه آبان تاکنون بر ۶۸۰ واحد صنفی لوازم یدکی خودرو، لاستیک و تعویض روغن نظارت و بازرسی شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان گفت: درج نکردن قیمت، صدور فاکتور خرید، گرانفروشی و تقلب در فروش از مهم‌ترین تخلفات این واحد‌های صنفی بود.

صادقی افزود: بیش از صد بازرس هم دراین طرح حضور دارند.

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وی گفت: ارائه فاکتور به مشتریان در صورت دادن خدمات، الزامی است.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند با سامانه ۱۲۴ سازمان صمت تماس بگیرند.