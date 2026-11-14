طرح مدیریت جامع زیست‌بومی تالاب بین‌المللی قوپی باباعلی پس از تصویب رسمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وارد مرحله اجرایی شد. این برنامه با هدف صیانت از تنوع زیستی و مدیریت منابع آب، بر محور مشارکت مستقیم کشاورزان و جوامع محلی استوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد، اعلام کرد که این برنامه با بهره‌گیری از پایش‌های میدانی و پهنه‌بندی دقیق، بر سه هدف راهبردی تمرکز دارد: مدیریت منابع آب و خاک، حفاظت از تنوع زیستی و افزایش آگاهی عمومی. وی تأکید کرد که این طرح با رویکرد «مدیریت مشارکتی» تدوین شده تا ذینفعان اصلی، یعنی ساکنان منطقه، در فرآیند حفاظت از تالاب نقش داشته باشند.

فاروق سلیمانی، با اشاره به ضرورت کاهش مصرف آب، از کشاورزان و باغداران خواست تا از طریق اصلاح الگوی کشت، تغییر روش‌های آبیاری و کاهش استفاده از سموم و کود‌های شیمیایی، در اجرای برنامه مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این مشارکت تنها محدود به مسئولیت‌های زیست‌محیطی نیست؛ بلکه منافع اقتصادی حاصل از فعالیت‌های مرتبط با تالاب، از جمله گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های اسکان، مستقیماً به جوامع محلی و روستاییان تعلق خواهد گرفت که در طرح‌های حفاظتی داوطلبانه همکاری کنند.

تالاب قوپی باباعلی با وسعت حدود ۵۰۰ هکتار و محدوده اکولوژیکی ۱۲۰۰ هکتاری، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان آبزی در منطقه است که گونه‌های ارزشمندی نظیر اردک سرسبز، اردک سرحنایی، فلامینگو و تنجه در آن یافت می‌شوند.

شایان ذکر است که این تالاب در سال ۱۳۵۴ به عنوان نخستین تالاب آذربایجان غربی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و دارای دیپلم افتخار از سازمان ملل متحد و یونسکو است.

پیش از این نیز، برنامه مدیریت جامع تالاب بین‌المللی کانی‌براکن مهاباد در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده بود.