با بهره‌برداری از طرح گازرسانی به روستا‌های قطرم و شادکام، تمامی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان بافق از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در کارگروه توسعه دهستان مبارکه نیز ضمن بررسی مشکلات ۹ روستا، راهکار‌های تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت.

رضا فلاح مبارکه فرماندار شهرستان بافق، با اعلام تکمیل گازرسانی به روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان گفت: با بهره‌برداری از این طرح، تمامی روستا‌های مشمول شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده‌اند.

وی افزود: پیش از این با مشارکت دهیاران و شوراها، سه اولویت اصلی هر روستا شناسایی شده است که در این نشست میزان پیشرفت برنامه‌ها و فاصله اقدامات انجام‌شده تا اهداف تعیین‌شده بررسی شد.

حامد خواجوی مدیرعامل شرکت گاز استان یزد نیز با اشاره به بهره‌برداری از طرح گازرسانی به روستا‌های قطرم و شادکام گفت: این پروژه با اجرای حدود ۲۵ کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، احداث یک ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت پنج هزار و نصب ۲۱۰ علمک به بهره‌برداری رسیده و امکان گازرسانی به حدود ۴۵۰ مشترک خانگی را فراهم کرده است.

وی اعتبار اولیه پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌ها، ارزش و اعتبار اجرای پروژه در شرایط کنونی به‌مراتب بیشتر شده است.

خواجوی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران اجرای طرح، گاز طبیعی را سرمایه‌ای ملی دانست و بر ضرورت مصرف بهینه و مدیریت‌شده آن تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل سرما، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، اطمینان از سلامت تجهیزات، دودکش‌ها و اتصالات را ضروری دانست و همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی را برای گذر از زمستان پیش‌رو با پایداری و آرامش خواستار شد.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم از اجرای حدود ۷۰ درصد مصوبات جلسات گذشته کارگروه توسعه روستا‌های دهستان مبارکه خبر داد و گفت: اقدامات قابل‌توجهی در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی این روستا‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به دشواری اجرای طرح گازرسانی به قطرم و شادکام، تحقق این پروژه را حاصل تلاش و پیگیری مسئولان فعلی و سابق شهرستان و مدیرعامل شرکت گاز استان یزد دانست.

صباغیان با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده در روستا‌های دهستان مبارکه افزود: اجرای دیوار ساحلی، رفع مشکلات آب و برق، بهبود وضعیت تأمین آب شرب به‌ویژه در روز‌های تعطیل، اجرای طرح مالچ‌پاشی برای مقابله با ریزگردها، مرمت پارک‌ها و قنات‌ها و اقدامات حوزه راه، کشاورزی و روشنایی از جمله فعالیت‌های انجام‌شده است.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی، بهسازی و تعریض مسیر ارتباطی قطرم و شادکام را از مطالبات مهم مردم منطقه برشمرد و گفت: این مسیر از ابتدای انقلاب، به‌جز آسفالت اولیه، متناسب با نیاز منطقه مورد رسیدگی قرار نگرفته است؛ در حال حاضر اداره راهداری اقداماتی را در زمینه پل‌سازی و تعریض آغاز کرده و پیگیری‌های انجام‌شده برای تعریض ۱۰ کیلومتر از این محور نیز با موافقت اولیه ایمیدرو همراه بوده است.

وی خواستار پیگیری جدی مسئولان شهرستان برای تأمین اعتبار و اجرای این طرح شد تا یکی از مشکلات دیرینه مردم منطقه برطرف شود.

جواد میربهبودی مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری یزد، با اشاره به اهداف برگزاری این کارگروه‌ها گفت: این نشست‌ها با حضور دهیاران، اعضای شورا‌های اسلامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود تا مسائل روستا‌ها بررسی و برای رفع آنها راهکار‌های عملیاتی ارائه شود.

وی افزود: در این نشست، موضوعات مطرح‌شده در جلسات گذشته در حوزه منابع طبیعی، آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن بررسی شد و مقرر شد برای اجرای طرح‌های هادی، از محل اعتبارات بنیاد مسکن استان و با مشارکت بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شورا‌های اسلامی کمک شود.

میربهبودی همچنین از تأمین خودروی حمل زباله نیمه‌مکانیزه برای دهستان مبارکه خبر داد و گفت: این خودرو با مشارکت دهیاری و اختصاص سهم ویژه‌ای از اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خریداری و تجهیز شده و اکنون در مرحله پلاک‌گذاری است که به‌زودی تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به حمایت از دهیاری‌های کم‌درآمد و فاقد درآمد حاصل از ارزش افزوده اظهار کرد: مقرر شد از محل اعتبارات در اختیار، در قالب ماده ۴۲ برای اجرای طرح‌های مورد مطالبه مردم اعتبار اختصاص یابد؛ همچنین پیگیری تأمین اعتبار از محل ماده ۵۸ توسط نماینده مردم در مجلس و کمک فرماندار از محل دو درصد نیز در دستور کار قرار گرفت تا با تجمیع این منابع، پروژه‌های مورد نیاز روستا‌های کم‌برخوردار اجرا شود.

لیلی رنجبر بخشدار مرکزی بافق نیز با اشاره به ساختار دهستان مبارکه گفت: این دهستان دارای ۹ روستای دارای شورای اسلامی است که هفت روستا از آنها دارای دهیاری هستند و عمده مشکلات مطرح‌شده در حوزه بهسازی معابر، راه‌های دسترسی، ارتباطات و پوشش تلفن همراه و اینترنت قرار دارد.

وی با بیان اینکه کارگروه توسعه هر دهستان سالانه یک‌بار برگزار می‌شود، افزود: نشست امسال دهستان مبارکه به دلیل شرایط کشور و درگیری در جنگ، برای نخستین‌بار در آبان‌ماه تشکیل شد و در آن صورت‌جلسات قبلی و اولویت‌های تعیین‌شده از سوی دهیاران و شورا‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

رنجبر حضور ۱۰ دستگاه خدمات‌رسان و مرتبط با امور روستایی را از ویژگی‌های این نشست برشمرد و گفت: مشکلات راه‌های دسترسی، معابر داخل روستاها، جاده‌های کشاورزی، تأمین آب روستایی و ضعف ارتباطات از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده بود؛ همچنین مشکل تأمین آب در برخی روستا‌ها به‌ویژه در روز‌های اوج مصرف نمود بیشتری دارد که راهکار‌های رفع این مسائل در کارگروه بررسی شد.