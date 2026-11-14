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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از صادرات ۱۲۵ میلیون دلار کالا از گمرکات استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسبما، مرکز اردبیل خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در نشست کارگروه اقتصاد دانشبنیان استان اعلام کرد: در این مدت ۱۰۰ میلیون دلار کالا نیز وارد استان شده است. این در حالی است که میزان صادرات و واردات اردبیل در سال گذشته به ترتیب ۲۷۸ و ۱۹۱ میلیون دلار بوده است.
وی همچنین از اجرای سه طرح دانشبنیان شامل هوشمندسازی کشاورزی، هوشمندسازی شهر گردشگری سرعین و ایجاد هاب صادرات دانشبنیان کشور خبر داد.
خلیلی تکمیل کارخانه نوآوری استان در سال آینده و راهاندازی آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی را از دیگر برنامههای اقتصادی استان عنوان کرد.