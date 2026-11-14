به گزارش خبرگزاری صداوسبما، مرکز اردبیل خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در نشست کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان استان اعلام کرد: در این مدت ۱۰۰ میلیون دلار کالا نیز وارد استان شده است. این در حالی است که میزان صادرات و واردات اردبیل در سال گذشته به ترتیب ۲۷۸ و ۱۹۱ میلیون دلار بوده است.

وی همچنین از اجرای سه طرح دانش‌بنیان شامل هوشمندسازی کشاورزی، هوشمندسازی شهر گردشگری سرعین و ایجاد هاب صادرات دانش‌بنیان کشور خبر داد.

خلیلی تکمیل کارخانه نوآوری استان در سال آینده و راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت کالا‌های صادراتی و وارداتی را از دیگر برنامه‌های اقتصادی استان عنوان کرد.