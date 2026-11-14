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نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی: ظرفیت ۱۳۰ هزار فروشگاه فعال در سراسر کشور برای عرضه زرشک خراسان جنوبی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کار گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ در نشست اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس با مدیران حوزه تعاون و اقتصاد، بر ضرورت ساماندهی بازار زرشک، حذف واسطههای غیرضروری و حمایت از تولیدکنندگان تأکید شد.
نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه گفت: با توجه به تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن زرشک در خراسان جنوبی، نبود زیرساختهای مناسب بستهبندی، فرآوری و عرضه، از مهمترین عوامل نقشآفرینی دلالان در بازار این محصول عنوان شده است.
اسحاقی افزود: همچنین مقرر شد با برگزاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ساز و کار اجرایی توزیع، بستهبندی و فرآوری زرشک بررسی و زمینه عرضه این محصول در شبکه گسترده فروشگاهی کشور فراهم شود.