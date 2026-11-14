به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ در نشست اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس با مدیران حوزه تعاون و اقتصاد، بر ضرورت ساماندهی بازار زرشک، حذف واسطه‌های غیرضروری و حمایت از تولیدکنندگان تأکید شد.

نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه گفت: با توجه به تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن زرشک در خراسان جنوبی، نبود زیرساخت‌های مناسب بسته‌بندی، فرآوری و عرضه، از مهم‌ترین عوامل نقش‌آفرینی دلالان در بازار این محصول عنوان شده است.

اسحاقی افزود: همچنین مقرر شد با برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ساز و کار اجرایی توزیع، بسته‌بندی و فرآوری زرشک بررسی و زمینه عرضه این محصول در شبکه گسترده فروشگاهی کشور فراهم شود.