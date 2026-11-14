

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

*دوشنبه ۲۵ آبان

پرسپولیس تهران – خاتون بم

مهناز ذکایی – آتنا لشنی – حدیثه مهدوی – وجیهه رافتی جوان بخت

ناظر: انسیه خباز مافی نژاد

گل گهر سیرجان – آوا تهران

سلاله جوادی – صفیه خلیلی – ثمین عمو هادی – سمانه استانستی

ناظر: جمیله کشاورز

استقلال تهران – ملوان بندرانزلی

الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – سبا عیوضی – درنا قهرمانی

ناظر: معصومه شکوری

پالایش گاز ایلام – وارش نوشهر

غزاله عاطفی – بهاره سیفی نهاوندی – ساجده مهدیان – سحر آراسته نژاد

ناظر: سرور ساعدی

سپاهان اصفهان – ایستا البرز

زهرا رئیسی – نجمه رضایی – مهشید زمان پور – فاطمه بهرامی

ناظر: الهه کاظمی