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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:
*دوشنبه ۲۵ آبان
پرسپولیس تهران – خاتون بم
مهناز ذکایی – آتنا لشنی – حدیثه مهدوی – وجیهه رافتی جوان بخت
ناظر: انسیه خباز مافی نژاد
گل گهر سیرجان – آوا تهران
سلاله جوادی – صفیه خلیلی – ثمین عمو هادی – سمانه استانستی
ناظر: جمیله کشاورز
استقلال تهران – ملوان بندرانزلی
الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – سبا عیوضی – درنا قهرمانی
ناظر: معصومه شکوری
پالایش گاز ایلام – وارش نوشهر
غزاله عاطفی – بهاره سیفی نهاوندی – ساجده مهدیان – سحر آراسته نژاد
ناظر: سرور ساعدی
سپاهان اصفهان – ایستا البرز
زهرا رئیسی – نجمه رضایی – مهشید زمان پور – فاطمه بهرامی
ناظر: الهه کاظمی