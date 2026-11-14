دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی را برای توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و نوآورانه با مشارکت ایران، تاجیکستان و افغانستان مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین رضایی‌زاده، در اجلاس بین‌المللی «ابوعلی سینا و نقش او در شکل‌گیری نگرش نوین علمی در جهان» که با مشارکت نمایندگان ایران، تاجیکستان و افغانستان، سازمان جهانی بهداشت و به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، پیشنهاد تشکیل یک سازوکار مشترک سه‌جانبه با محوریت میراث علمی ابن‌سینا را ارائه کرد.

وی در این اجلاس، با اشاره به ظرفیت‌های مشترک علمی، تاریخی و فرهنگی سه کشور، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً تاریخی به میراث ابن‌سینا و تبدیل این سرمایه ارزشمند به بستری برای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی، سلامت و فناوری تأکید کرد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، در تشریح محور‌های پیشنهادی برای همکاری میان سه کشور، توسعه پژوهش‌های مشترک، مستندسازی و بازخوانی منابع پزشکی و داروشناختی، استانداردسازی فرآورده‌های طبیعی و توسعه همکاری‌ها در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت گیاهان دارویی را از جمله حوزه‌های قابل پیگیری در قالب این کنسرسیوم عنوان کرد.

رضایی‌زاده همچنین ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور و توانمندی‌های زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان ایران را از مزیت‌های راهبردی برای پیشبرد این ابتکار دانست و بر ضرورت پیوند میان دانش تاریخی و میراث علمی با توانمندی‌های علمی، پژوهشی و فناورانه امروز تأکید کرد.

بر اساس این پیشنهاد، «کنسرسیوم ابن‌سینا برای علم، سلامت و نوآوری» می‌تواند به‌عنوان بستری مشترک برای سازمان‌دهی ظرفیت‌های علمی سه کشور و تعریف طرحها و برنامه‌های مشترک در حوزه‌های مرتبط با سلامت، طب سنتی، گیاهان دارویی و میراث داروشناختی فعالیت کند.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، برای عملیاتی‌سازی این پیشنهاد، تشکیل کارگروه مشترک میان ایران، تاجیکستان و افغانستان، تدوین نقشه راه سه‌ساله برای تعیین اولویت‌ها و مسیر همکاری‌ها و اجرای یک طرح شاخص مشترک در حوزه گیاهان دارویی و میراث داروشناختی را پیشنهاد کرد.

این ابتکار با هدف ایجاد پیوند میان میراث علمی ابن‌سینا و ظرفیت‌های علمی و فناورانه معاصر، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های هدفمند منطقه‌ای در حوزه علم و سلامت باشد. بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، نهاد‌های تخصصی و شرکت‌های دانش‌بنیان سه کشور نیز می‌تواند به توسعه پروژه‌های مشترک و تبدیل اشتراکات تاریخی و علمی به دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه کمک کند.

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه‌جانبه ابن‌سینا همچنین ظرفیتی برای تقویت دیپلماسی علمی ایران و گسترش تعاملات منطقه‌ای در حوزه سلامت و اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود؛ ابتکاری که با تکیه بر یک میراث علمی مشترک، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه میان کشور‌های منطقه ایجاد کند.