برنامه‌ریزی برای احداث بازارچه‌ای ویژه عرضه بهداشتی و مستقیم انواع محصولات شیلاتی و آبزیان در اهواز آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، برنامه‌ریزی برای احداث بازارچه‌ای ویژه عرضه بهداشتی و مستقیم انواع محصولات شیلاتی و آبزیان در اهواز آغاز شده است.

عبدالامیر نیرومند، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، گفت: به‌منظور تعیین مکان مناسب برای عرضه و فروش محصولات آبزی‌پروری از جمله ماهی و میگو، نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

وی افزود: پس از این نشست، بازدید میدانی مشترکی از اراضی پیش‌بینی‌شده انجام و تصمیمات لازم برای اجرای این طرح اتخاذ شد.

نیرومند ادامه داد: پیگیری صدور مجوز‌های قانونی برای احداث و راه‌اندازی این بازارچه با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه عرضه مستقیم و بهداشتی انواع آبزیان در اهواز فراهم شود.