رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: کمک ماهانه ۸ هزار تومانی مردم، می‌تواند زمینه ساز تکمیل زائرسرای محرومان خراسان جنوبی در مشهد الرضا شود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: مشارکت ماهانه هر نفر به مبلغ ۸ هزار تومان می‌تواند زمینه ساز تکمیل زائرسرای ۸ طبقه محرومان خراسان جنوبی در مشهد مقدس شود.

جوینده با اشاره به اینکه زائر سرا تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: عملیات سفت کاری سه طبقه به پایان رسیده و آهن مورد نیاز برای اجرای پنج طبقه دیگر نیز خریداری شده و هم‌اکنون مراحل جوشکاری و نصب ستون‌ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است، گفت: برای تکمیل کامل زائرسرا به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به برنامه ریزی برای بهره برداری از بخشی از این مجموعه افزود: در صورت تأمین کمک‌های مردمی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بخشی از طبقه اول زائرسرا برای پذیرش زائران آماده شود.

جوینده با تأکید بر نقش مشارکت‌های خرد مردمی در تأمین منابع مالی این طرح گفت: شاید مبلغ ۸ هزار تومان در ماه برای هر فرد رقم قابل توجهی نباشد، اما مشارکت گسترده مردم در این طرح می‌تواند به پشتوانه مالی بزرگی برای تکمیل زائرسرای محرومان تبدیل شود.