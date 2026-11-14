رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب گفت: بیانیه گام دوم انقلاب، با تکیه بر ارزش‌های جهان‌شمولی همچون عدالت، آزادی، عقلانیت، برادری، اخلاق و معنویت، چشم‌اندازی برای اصلاح تمدن بشری ترسیم می‌کند.

حجت‌الاسلام علی ذوعلم ( رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب ) در حاشیه نشست اندیشه‌های رهبر شهید و درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب را برخاسته از مبانی عقلانی و ساختار فکری اسلام ناب دانست و گفت: این اندیشه ها ، به دلیل تکیه بر فطرت انسان و ارائه راهکار برای نیاز‌های بشری، ظرفیت ماندگاری و اثرگذاری در جوامع مختلف را دارد.

وی با اشاره به ابعاد جهانی اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب افزود: یکی از محور‌های مهم اندیشه های رهبر شهید ، ارائه راهکاری برای اصلاح تمدن امروز بشر است؛ چراکه جهان امروز با وجود پیشرفت‌های مختلف، چشم‌انداز روشنی برای آینده خود ندارد و بیش از هر زمان به ارزش‌هایی فراتر از مرز‌های جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی نیازمند است.

ذوعلم افزود : نکته های رهبر شهید در کنار بهره‌گیری از نقاط مثبت تمدن امروز می‌توانند مبنایی برای بازسازی تمدن بشری باشند.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی میراث فکری رهبر شهید به جهانیان گفت: هدف از انتشار اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب صرفاً معرفی نام کشور یا انقلاب اسلامی نیست، بلکه این اندیشه‌ها حاوی راهکار‌هایی اساسی، عقلانی و قابل اجرا برای مسائل امروز بشر است.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب گفت: توجه به این بیانیه وظیفه همه افرادی است که درباره آینده کشور، امت اسلامی و جهان دغدغه دارند. البته برای نهادینه شدن این مفاهیم، به‌ویژه در برابر تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای جبهه استکبار، به یک فرایند طولانی و تلاش مستمر نیاز است.

وی افزود: برخی دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در کشور‌های مختلف که به دنبال تحول و گسترش ارزش‌هایی مانند آزادی، عدالت و اخلاق هستند، به این اندیشه توجه نشان داده‌اند و انتشار برخی آثار، نشانه‌ای از این استقبال است.

ذوعلم با انتقاد از کم‌توجهی برخی دستگاه‌های فرهنگی به ظرفیت‌های بین‌المللی این اندیشه‌ها تأکید کرد: دستگاه‌های متولی ، باید تلاش بیشتری برای معرفی جهانی این میراث فکری داشته باشند.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در بخش دیگری از سخنانش، اندیشه رهبر شهید انقلاب را اندیشه‌ای قرآنی دانست و گفت: قرآن کریم در منظومه فکری ایشان، صرفاً یکی از منابع فکری در کنار منابع دیگر نیست، بلکه سرچشمه معرفت و حامل اندیشه‌ای فطری و تعالی‌بخش است.

ذوعلم افزود: آموزه‌های قرآنی در دیدگاه‌های ایشان درباره فرهنگ، سیاست، تربیت، خانواده و اقتصاد جایگاه محوری دارد و یکی از نقاط ضعف جهان اسلام در جهان امروز، فاصله گرفتن از قرآن و اندیشه قرآنی است.

وی تأکید کرد: هر اندازه هدایتگری‌های قرآن کریم در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های جوامع اسلامی جریان بیشتری پیدا کند، زمینه تحقق نتایج مطلوب‌تر نیز فراهم شود.