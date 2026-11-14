به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون سیاسی فرمانداری سیریک گفت: این حادثه بامداد امروز هنگام انتقال گازوئیل‌های قاچاق به یک فروند شناور در محدوده ساحل آذینی رخ داده است.

کورش نیک طبع افزود: علت وقوع آتش سوزی، اتصالی موتور سیار هنگام تخلیه سوخت از مخزن موسوم به مشک ماری به داخل شناور بود.

وی گفت: قاچاقچیان با یک فروند شناور دیگر از محل متواری شدند.

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