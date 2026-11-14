رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: اعزام نیرو‌های نظامی به یمن تأثیر ندارد و دشمنان ملت یمن باید قبول کنند که یمنی‌ها حق تعیین سرنوشت‌شان در اختیار خودشان باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار احمدی مقدم در جریان این بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: این نمایشگاه جلوه‌ای از مجموعه کار عظیمی است که در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت انجام شده و شامل ثبت حوادث و مستندسازی دفاع مقدس دوم، دفاع مقدس سوم و کودتای دی ۱۴۰۴ است.

وی افزود: هرچه از حادثه فاصله می‌گیریم، روایت آن سخت‌تر می‌شود؛ لذا اسناد دست اول اهمیت بسیار زیادی دارد. خوشبختانه اینجا از روز اول جنگ و در دل ماجرا مستندسازی آغاز شده و مهم‌ترین مسئله این است که تاریخ ما را بعداً همین اسناد شکل می‌دهد و جلوگیری از روایت‌های غلط و تحریف تاریخ از اینجا آغاز می‌شود.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی تصریح کرد: وقتی ما روایت نکنیم، بعداً دستگاه‌های دیگر روایت‌های دیگری می‌کنند که جایگزین حقیقت و روایت اصلی می‌شود. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در این زمینه کار بسیار ارزشمندی انجام داده و مرجعیتی برای رسانه‌ها در حوزه داخل، برای افکار عمومی خودمان و در حوزه خارج پیدا کرده است.

وی در ادامه به موضوع یمن پرداخت و درباره اعزام کماندو‌های تروریست وابسته به رژیم جولانی برای کمک به رژیم آل سعود، گفت: تا الان هیچ کشوری نبوده که از حمایت سیاسی در این جنگ از عربستان فراتر رفته باشد؛ حتی حکومت سوریه هم حرف خودش را پس گرفت و گفت که ما صرفاً برای کمک به عربستان نیرو به داخل خاک عربستان می‌فرستیم.

سردار احمدی‌مقدم بیان کرد: این ائتلاف‌ها و حمایت‌ها از سطح سیاسی فراتر نمی‌رود و حداکثر، پشتیبانی در آموزش و مستشاری جلوتر نخواهد رفت و همکاری اطلاعاتی به حضور میدانی نظامیان کشور‌های دیگر در داخل یمن منجر نمی‌شود. دلیلش این است که همه تجربه دارند که آنجا یک باتلاق است و هر کسی وارد آن شود، به آسانی نمی‌تواند از آن خارج شود.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: اعزام نیرو‌های نظامی به یمن تأثیر ندارد و دشمنان ملت یمن باید قبول کنند که یمنی‌ها حق تعیین سرنوشت‌شان در اختیار خودشان باشد.

وی خاطرنشان کرد: یمنی‌ها خود قادرند که مشکلاتشان را حل کنند؛ به شرط اینکه مداخله خارجی در آنجا وجود نداشته باشد. مهم این است که این راهکار‌ها را بپذیرند و به مردم یمن و انتخاب‌شان احترام بگذارند.