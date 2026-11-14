به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی گفت: تا روز سه‌شنبه، آسمان استان آرام خواهد بود و دمای هوا به‌تدریج بالا می‌رود.

وی افزود: در این مدت، حدود ۲ تا ۳ درجه دیگر به دمای هوا افزوده می‌شود و بیشتر نقاط استان به دمای معمول این زمان از سال نزدیک می‌شوند.

رستمی درباره روز چهارشنبه تصریح کرد: با عبور یک موج جوی، شاهد وزش باد شدید لحظه‌ای و در ساعاتی بارش باران خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: الگو‌های بارشی روز سه‌شنبه هنوز قطعی نشده‌اند و برای اعلام جزئیات دقیق‌تر، باید نتایج مدل‌های جدید در روز‌های آینده بررسی و اطلاع‌رسانی شود.