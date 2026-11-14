به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل روز چهارشنبه ۲۷ آبان جوی نسبتاً پایداری بر روی استان حاکم است و پدیده غالب در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی و غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی خواهد بود.

همچنین تا اواخر روز دوشنبه (طی ساعاتی از بعد از ظهرها) سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی دور از انتظار نیست.

تا روز چهارشنبه روند افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا روز سه شنبه مواج خواهد بود.

هواشناسی در همین زمینه هشدار زرد دریایی صادر کرده است مبنی بر اینکه از اوایل روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه دور از ساحل و سواحل استان خوزستان همراه با باد متوسط و باد لحظه‌ای و ارتفاع امواج قابل ملاحظه پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۲۵.۳ و بستان با دمای ۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۴.۱ و کمینه دمای ۱۰.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.