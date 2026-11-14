به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی ( رئیس دانشکده قرآن جامعةالمصطفی (ص) العالمیه)در اولین نشست سرای اهل قلم در هفته کتاب گفت: تعداد محدودی پایان‌نامه در ابتدای فرایند کار پژوهشی ما ، درباره اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید وجود داشت، اما اکنون بیش از ۳۰۰ پایان‌نامه در این زمینه تدوین شده است.

وی با اشاره به فعالیت همایش بین‌المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای افزود: این همایش حدود سه سال پیش آغاز به کار کرد و با دریافت بیش از سه هزار مقاله و برگزاری بیش از ۳۰۰ نشست علمی و کارگاه در ۳۰ استان کشور، به یکی از گسترده‌ترین رویداد‌های علمی کشور تبدیل شد.

رئیس دانشکده قرآن جامعةالمصطفی (ص) العالمیه با اشاره به سابقه فعالیت‌های قرآنی رهبر شهید انقلاب از سال ۱۳۴۳ در مشهد گفت: بخشی از مباحث تفسیری ایشان در سال‌های اخیر در قالب مجموعه‌ای ده‌جلدی منتشر شده و برخی مجلدات آن نیز به زبان عربی ترجمه شده است.

رضایی افزود: ما با همکاری حدود ۱۸۰ مرکز علمی، تدوین دو جلد کتاب با محور اندیشه‌های قرآنی ایشان را در دستور کار قرار دادیم که این مجموعه پس از طی مراحل پژوهشی و ویرایشی، اواخر سال گذشته رونمایی شد.

وی درباره ویژگی‌های این دو کتاب گفت: جلد نخست با رویکرد عمومی و برای آشنایی عموم مردم با زندگی قرآنی رهبر شهید انقلاب،تبدیل شده است .

رضایی افزود: جلد دوم رویکردی تخصصی دارد و مبانی، روش‌شناسی و نوآوری‌های تفسیری رهبر شهید انقلاب را برای استفاده پژوهشگران در دسترس قرار داده است.

رئیس دانشکده قرآن جامعةالمصطفی (ص) العالمیه، تبیین اندیشه‌های راهبردی مبتنی بر قرآن را از دیگر محور‌های این مجموعه دانست و گفت: موضوع هایی با محورهای فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در این کتاب‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر رویکرد بین‌المللی این آثار گفت : مطالب این مجموعه ، با توجه به نیاز مخاطبان خارج از کشور انتخاب و تنظیم شده است تا زمینه ترجمه و معرفی اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید انقلاب در دیگر کشورها فراهم شود.

رضایی در پایان با اشاره به ظرفیت بین‌المللی جامعةالمصطفی (ص) العالمیه گفت: حضور طلابی از ملیت‌های مختلف در این مجموعه علمی، فرصتی برای انتقال و معرفی اندیشه‌های قرآنی رهبر شهید انقلاب به جهان فراهم کرده است.