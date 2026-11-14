به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن هرمزی افزود:شب گذشته به دنبال افزایش شاخص آلودگی هوا، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد و اجرای طرح زوج و فرد از درِ منازل و ممنوعیت فروش طرح ترافیک برای روز شنبه به تصویب رسید.

وی تا کیدکرد :اگرچه شاخص آلودگی هوای تهران با کاهش از ۱۵۳ به ۱۲۲ رسیده است، با این حال هوا همچنان برای گروه‌های حساس جامعه از جمله سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی ناسالم است و فردا نیز طرح زوج و فرد از درِ منازل اجرا می‌شود.





