نمایشگاه کتاب با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ارائه طیف گسترده‌ای از عناوین، با حضور نویسندگان و استقبال بازدیدکنندگان آغاز به کار کرد. این نمایشگاه که تا ۱۳ آذر ماه دایر است، با عرضه بیش از هزار جلد کتاب در موضوعات متنوع، فرصتی برای گروه‌های سنی مختلف فراهم آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این رویداد با تمرکز بر تنوع موضوعی و دسترسی آسان به کتاب، تلاش می‌کند تا شکاف میان مخاطبان و دنیای ادبیات را پر کند. یکی از ویژگی‌های بارز نمایشگاه در سال جاری، عرضه کتاب‌هایی با کاغذ کاهی است که توجه بسیاری از بازدیدکنندگان و خانواده‌ها را به خود جلب کرده است. همچنین، حضور نویسندگان جوان در کنار آثار تألیفی خود، از دیگر نقاط قوت این نمایشگاه محسوب می‌شود که شور و هیجان تازه‌ای به فضای نمایشگاه بخشیده است.

کامبیز ابراهیم‌زاده، برگزارکننده و نویسنده، بر اهمیت ایجاد بستر‌های جدید برای آشنایی مردم با دنیای گسترده دانش تأکید کرد. در همین زمینه، سینا رمند، از نویسندگان جوان حاضر در نمایشگاه، از تجربه حضور در این رویداد و فرصت ارائه اثر خود در کنار آثار پیشکسوتان گفت.

بازدیدکنندگان نیز از تنوع موضوعات و امکان انتخاب کتاب‌های متناسب با نیاز‌های خود ابراز رضایت کردند. به‌ویژه خانواده‌هایی که با همراهی فرزندان خود در این نمایشگاه حضور یافته‌اند، از این فرصت برای آشنایی کودکان با دنیای کتاب بهره می‌برند.

کارشناسان معتقدند ترویج فرهنگ مطالعه تنها با فراهم کردن امکان دسترسی به کتاب و ایجاد بستر‌های اجتماعی همچون برگزاری نمایشگاه‌های کتاب امکان‌پذیر است.

این نمایشگاه تا روز ۱۳ آذر ماه پذیرای علاقه‌مندان به مطالعه است.