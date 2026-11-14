به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بارش‌های اخیر از ابتدای مهر تاکنون مو.جب افزایش ۸۰ میلیون مترمکعبی ذخیره آب سد‌ها و آب‌بندان‌های استان شد.

فرهاد خلردی افزود: از مجموع سد‌های مهم استان مازندران تاکنون ۲۱۰ میلیون متر مکعب آورد بود که از ابتدای مهر تاکنون ۴۰ میلیون متر مکعب آب به این مقدار ذخیره سازی افزوده شد.

وی تصریح کرد: بیشترین میزان اثرگذاری این بارندگی‌ها بر افزایش آب سد‌های استان در سد شهید رجایی ساری ثبت شد که ذخیره آب این سد را ۱۶ میلیون متر مکعب افزایش داد که ۴ میلیون متر مکعب مربوط به بارش‌های ۱۳ تا ۱۹ آبان ماه بود.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به ثبت عمده بارندگی‌ها در مناطق پایین‌دست و جلگه‌ای استان، از اثرگذاری مناسب بارش‌ها بر افزایش ذخایر آبی آب‌بندان‌های استان خبر داد و گفت: این بارش‌ها منجر به افزایش ۳۰ میلیون متر مکعبی ذخیره مجموع آب‌بندان‌های مازندران شد.

خلردی افزود: آببندان‌های استان در ابتدای سال آبی ۱۶۲ میلیون متر مکعب ذخیره آبی داشتند که این رقم اکنون به ۱۹۲ میلیون متر مکعب رسیده است که افزایش حجم ذخیره را نشان می‌دهد.