قرارداد خرید خدمات دکل حفاری فراساحلی به‌منظور حفاری چاه‌های اکتشافی دریایی در قالب مشارکت عمومی–خصوصی، با هدف احیای فعالیت‌های حفاری اکتشافی در خلیج فارس و تقویت توان عملیاتی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرارداد خرید خدمات یک دستگاه دکل حفاری فراساحلی با هدف اجرای عملیات حفاری چاه‌های اکتشافی دریایی و تقویت توان عملیاتی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، با حضور مدیران شرکت ملی نفت ایران، نمایندگان پیمانکار و سرمایه‌گذار به امضا رسید.

این قرارداد با مشارکت بخش خصوصی و با هدف احیای فعالیت‌های حفاری اکتشافی در خلیج فارس منعقد شده است و زمینه اختصاص یک دستگاه دکل حفاری دریایی به‌صورت مشخص به مدیریت اکتشاف را فراهم می‌کند.

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، در آیین امضای این قرارداد، تأمین دکل حفاری دریایی را اقدامی مهم برای تقویت ظرفیت عملیاتی مدیریت اکتشاف دانست و گفت: با اضافه‌شدن این دکل، هشتمین دستگاه حفاری دریایی به ناوگان کشور افزوده می‌شود.

وی با اشاره به افزوده شدن بیش از ۱۸ دستگاه دکل حفاری به ناوگان کشور در سال‌های گذشته افزود: برای نخستین بار پس از سال‌ها، یک دستگاه دکل حفاری دریایی به‌طور مشخص در اختیار مدیریت اکتشاف قرار می‌گیرد که این موضوع می‌تواند ظرفیت اجرای عملیات اکتشافی دریایی را افزایش دهد.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در تأمین تجهیزات راهبردی صنعت نفت تصریح کرد: با گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای و اکتشافی، نیاز کشور به تجهیزات و دکل‌های حفاری افزایش می‌یابد و تأمین این تجهیزات با همکاری شرکت ملی نفت ایران و بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مقیسه همچنین شناسایی میدان‌های جدید هیدروکربوری، به‌ویژه در مناطق و میدان‌های مشترک، را از اولویت‌های مهم صنعت نفت برشمرد و تأکید کرد که توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید در صیانت از منافع ملی نقش مؤثری دارد.

پایان وقفه هفت‌ساله حفاری اکتشافی دریایی

سید محی‌الدین جعفری، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه حفاری اکتشافی دریایی گفت: مدیریت اکتشاف طی هفت سال گذشته به علت در اختیار نداشتن دکل حفاری، عملیات مستقل حفاری اکتشافی دریایی در خلیج فارس نداشته و این فعالیت‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه‌ای انجام شده است.

وی افزود: با حمایت شرکت ملی نفت ایران و مشارکت بخش خصوصی، امکان تأمین دکل حفاری دریایی برای مدیریت اکتشاف فراهم شده و امضای این قرارداد گامی مهم در مسیر تقویت توان اجرای عملیات اکتشافی در خلیج فارس است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به پیچیدگی‌های فنی و ریسک بالای حفاری اکتشافی دریایی بیان کرد: اجرای این عملیات مستلزم بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، نظارت دقیق و هماهنگی در حوزه‌های فنی، مالی و قراردادی است.

جعفری همچنین از تشکیل کارگروه مشترک میان مدیریت اکتشاف و پیمانکار برای تسریع در اجرای تعهد‌های قراردادی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی، نظارت و تعامل مستمر میان طرف‌های قرارداد از الزامات اجرای به‌موقع تعهد‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است.

وی تأکید کرد: مدیریت اکتشاف در طول اجرای قرارداد، روند انجام تعهد‌ها را به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.