مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از اجرای برنامه‌های تعمیر و نگهداری، تدوین سناریو‌های عملیاتی و افزایش نقاط کنترل شبکه گاز خبر داد و گفت: با مدیریت یکپارچه عملیات و ارتقای آمادگی خطوط انتقال و تأسیسات تقویت فشار، پایداری جریان گاز در زمستان امسال، به‌ویژه در مناطق سردسیر و شمالی کشور، دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان خضرایی با اشاره به شرایط دشوار تأمین گاز در زمستان امسال، از جمله آسیب‌دیدگی پالایشگاه‌های پارس جنوبی در جریان جنگ تحمیلی سوم و تداوم ناترازی تولید و مصرف گاز، افزود: آمادگی تأسیسات و مدیریت یکپارچه شبکه انتقال از عوامل مهم در استمرار انتقال گاز و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در مناطق سردسیر، شمالی و انتهای شبکه است.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و سناریومحور در مدیریت شبکه افزود: با نزدیک‌شدن به فصل سرما، حفظ پایداری شبکه و آمادگی برای اجرای عملیات ویژه در تأسیسات، با هدف عبور از دوره اوج مصرف در اولویت برنامه‌های شرکت انتقال گاز ایران قرار دارد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به اهمیت شرایط عملیاتی در شمال و شمال‌شرق کشور گفت: راهبرد عملیاتی امسال با یکپارچگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دنبال می‌شود و ارزیابی سناریو‌های فنی و عملیاتی در این مناطق، نقش مهمی در حفظ توازن شبکه انتقال گاز دارد.

خضرایی درباره اقدام‌های انجام‌شده برای افزایش آمادگی شبکه افزود: برنامه‌های به‌روزرسانی، نوسازی و تعمیر و نگهداری تأسیسات به‌موقع اجرا شده و سناریو‌های مختلفی برای تغییر آرایش شبکه متناسب با شرایط تولید و میزان مصرف در ماه‌های سرد سال تدوین شده است.

وی با اشاره به تجربه زمستان ۱۴۰۴ گفت: پارسال با وجود افزایش قابل توجه مصرف گاز در بخش خانگی، ۵۵ گروه عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق سخت‌گذر، مستقر شدند و با اجرای تغییر آرایش شبکه، مدیریت جریان انتقال گاز و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان استمرار یافت.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه مدیریت شبکه در زمستان امسال دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد بود، افزود: افزایش تعداد نقاط کنترل عملیاتی برای تغییر آرایش شبکه متناسب با شرایط تولید و مصرف در دستور کار قرار گرفته است تا پایداری جریان گاز در مناطق مختلف کشور حفظ شود.

خضرایی همچنین با تشریح مأموریت شرکت انتقال گاز ایران در زنجیره تأمین انرژی کشور گفت: این شرکت مسئولیت انتقال گاز تولیدی از جنوب کشور به سراسر ایران و بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه گسترده خطوط لوله فشار قوی را برعهده دارد.

وی در ادامه از اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تأسیسات انتقال گاز خبر داد و افزود: با هدف جبران بخشی از مصرف انرژی شرکت، شاخص‌های مدیریت انرژی به‌صورت یکپارچه طراحی و اجرا شده و نیروگاه‌های خورشیدی متناسب با ظرفیت موردنیاز در تعدادی از تأسیسات کشور ساخت شده‌اند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: توسعه انرژی‌های پاک در تأسیسات این شرکت، ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت برای تأمین برق تجهیزات و روشنایی ایستگاه‌های تقویت فشار، به صرفه‌جویی در مصرف گاز و جبران بخشی از ناترازی انرژی کمک می‌کند.