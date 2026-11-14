

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که با حضور سیدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادی‌زاد نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته و اعضای مجمع همراه بود، روسای هیأت‌ها و اعضای کمیسیون‌ها نیز به‌صورت وبیناری حضور داشتند.

در آغاز جلسه، پس از پخش تلاوت کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی، کلیپی از فعالیت‌های فدراسیون کاراته نمایش داده شد.

در ابتدا مجمع مسعود رهنما به ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ پرداخت که مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

در ادامه، گزارش حسابرس مستقل، گزارش مالی و گزارش بازرس فدراسیون ارائه شد. همچنین تقویم ورزشی سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید و برنامه عملیاتی و بودجه سال آینده نیز مطرح و بررسی شد.

تصویب دستورالعمل وثاقت و امانت و آیین نامه اداری استخدامی، آیین نامه مالی و معاملاتی، آیین نامه میزان و وصول درآمد‌های فدراسیون و آیین نامه‌های کمیته‌ها به هیات رئیسه فدراسیون تفویض اختیار شد.

اعضای مجمع در ادامه به کاندیداتوری علیرضا نیکبختی برای عضویت در هیات رییسه فدراسیون بعنوان نماینده هیات‌های استانی رای دادند که انتخاب شد.

نیز نماینده ستاد کل نیرو‌های مسلح و روسای هیات‌های فارس، خوزستان و هرمزگان پیشنهادات و نظرات خود را در مجمع ارائه دادند.